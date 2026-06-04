אזעקות בשורת יישובים בגליל

מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם הכריז בנאום כי תוצאות המשא ומתן בין לבנון לישראל הן "חסרות תכלית, משפילות ונדחות". לדבריו, אם מטרת ההסכם היא פירוק נשק ההתנגדות - משמעות הדבר חיסול. בתגובה, מקור אמריקאי אמר לרשת LBCI הלבנונית: "אנו מסתמכים על מעשים ולא על מילים. ההסכם עוסק בהפחתת הסלמה עד להפסקת אש קבועה, כאשר הכוחות הישראליים יתחילו בנסיגה מאזור ניסיוני שבו יתפרס צבא לבנון. זו הזדמנות אחרונה, והחמצתה משמעה שהמחיר יהיה כבד לכולם."

קובי אטינגר