קאסם דחה את ההסכם עם ישראל — ארה"ב מזהירה: "הזדמנות אחרונה"

חיזבאללה הודיע כי הוא דוחה את הסכם הפסקת האש עליו הוסכם בתיווך נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | איראן הבהירה כי היא מאחדת את הגזרות והתנתה את השיחות באי-תקיפה בביירות, כעת חיזבאללה מרחיב את דרישותיו (צבא)

ישראל גראדווהל