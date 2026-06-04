חנני ברייטקופף, אבי וידרמן ואברהם קרויזר התכנסו באולפן 'ליל שישי' עם ישי כהן לדיון סוער במיוחד • האם ההפגנות האלימות של 'הפלג' ופריצה לבית השופט סולברג הכניעו את המשטרה ומעצר תלמידי הישיבות פסק, ומי משלם את המחיר הציבורי? • וגם: מאחורי הקלעים של שתיקת נתניהו המהדהדת מול מעצר לומדי תורה, והאם הדרישה הפתאומית לחוק יסוד 'לימוד התורה' היא מאבק אמיתי או מצג שווא שנועד לכסות על הכישלון? (אולפן)

אולפן ליל שישי