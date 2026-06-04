הולכת רגל בת 50 נפצעה בינוני עד קשה בתאונה באשדוד

אישה כבת 50 נפגעה מרכב ברחוב שאול המלך באשדוד. צוותי מד"א פינו אותה לבית חולים אסותא במצב בינוני עם חבלות בגפיים. התאונה אירעה בשעה 19:02.קובי רוזן
ראש העיר שסירב לחתום נגד המשטרה וחזר בו | הסערה האדירה בחסידות המרכזית | המהלך של איש התקשורת והנכד שלא סופר את החצר | הנגיד שהגיע לישראל כדי להתייעץ | המגיש והרגל מגובסת | הרב הראשי בסוד שיח עם בחורי סאטמר | על מה שוחחו רב הסלבס ועמית סגל? | העיתונאי שהניח תפילין במטוס ליועץ הפוליטי | הדרך היצירתית לצלם עם אייפון בחסידויות | יהודה שוקרון בסיום מסכת בהופעה | מרדכי בן דוד מתפלל | פיני איינהורן קונה | ליפא שמלצר והשטריימל שנהרס בהופעה | הח"כ שנצפה לומד במליאה | רון דרמר בפגישה | בן גביר רוקד בחתונה | ראש המועצה שיצא לקרב אגרוף | השף שהתברך | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)זופניק
פרסום ראשון ב'כיכר': מהפכת "חוק אובר" על סף גניזה מוחלטת | למרות שהצעת החוק עברה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה, שר האוצר סמוטריץ' ומנכ"ל משרדו ישראל מלאכי תוקעים את המהלך ומסרבים לתקצב את הפיצויים לנהגי המוניות | כל הפרטים על המתווה שנפסל והמלכוד הפוליטי של יוזמי החוק (חדשות, חרדים)יוני גבאי
חנני ברייטקופף, אבי וידרמן ואברהם קרויזר התכנסו באולפן 'ליל שישי' עם ישי כהן לדיון סוער במיוחד • האם ההפגנות האלימות של 'הפלג' ופריצה לבית השופט סולברג הכניעו את המשטרה ומעצר תלמידי הישיבות פסק, ומי משלם את המחיר הציבורי? • וגם: מאחורי הקלעים של שתיקת נתניהו המהדהדת מול מעצר לומדי תורה, והאם הדרישה הפתאומית לחוק יסוד 'לימוד התורה' היא מאבק אמיתי או מצג שווא שנועד לכסות על הכישלון? (אולפן)אולפן ליל שישי
חיזבאללה שיגר שתי רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. חיל האוויר יירט שיגור אחד, והשיגור הנוסף נפל בסמוך לכוחות. אין נפגעים. השיגור בוצע בעקבות ההתרעות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ.ב. ניסני
ראש הממשלה בנימין נתניהו מינה את תא"ל גיא מרקיזנו לתפקיד המזכיר הצבאי שלו. מרקיזנו יחליף בתפקיד את האלוף רומן גופמן.קובי אטינגר
ראש הממשלה נתניהו הודיע על מינוי המזכיר הצבאי החדש, לאחר סיום תפקידו של רומן גופמן שנכנס לתפקיד ראש המוסד | ראש הממשלה הודיע כי האלוף לא יזדקק לחפיפה ויוכל להתחיל מיד בתפקידו החדש - וזו הסיבה (מדיני)ב. ניסני
עימותים אלימים ומעצרים בבריסל עקב הפגנת אלפים נגד תוכנית צנע בחינוך | הרפורמה כוללת קיצוץ של 300 מיליון אירו, העלאת שעות הוראה וביטול קביעות למורים | המשטרה הפעילה מכתזיות ומסוקים בעקבות הצתות וחסימת מסילות הרכבת התחתית | הפרלמנט הבלגי יצביע אחר הצהריים על התוכנית הכלכלית השנויה במחלוקת (חדשות)דניאל הרץ
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