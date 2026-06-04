השר אלי וסרלאוף אמר בישיבת הקבינט כי לאחר שפורסם על מתווה להפסקת אש, בנו שאל אותו מה זה הפסקת אש. "אמרתי לו: בבית הספר יש הפסקת אוכל, ומה עושים בהפסקת אוכל? אוכלים. אז אותו דבר בהפסקת אש - יורים", סיפר. וסרלאוף פנה לראש הממשלה: "המציאות היא מלחמה. עלינו לפעול כפי שפועלים במלחמה".

כיכר השבת