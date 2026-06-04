השר אלי וסרלאוף אמר בישיבת הקבינט כי לאחר שפורסם על מתווה להפסקת אש, בנו שאל אותו מה זה הפסקת אש. "אמרתי לו: בבית הספר יש הפסקת אוכל, ומה עושים בהפסקת אוכל? אוכלים. אז אותו דבר בהפסקת אש - יורים", סיפר. וסרלאוף פנה לראש הממשלה: "המציאות היא מלחמה. עלינו לפעול כפי שפועלים במלחמה".כיכר השבת
רוכב אופנוע כבן 20 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בצומת אם ואסף בנצרת. התאונה אירעה בין אופנוע לרכב פרטי. צוותי איחוד הצלה העניקו לרוכב טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה להמשך טיפול בבית החולים.קובי רוזן
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הקהילה היהודית הספרדית בבאקו הכניסה ספר תורה חדש לבית הכנסת • רב הקהילה הרב איסייב: "דווקא כאן יש אפס אנטישמיות" • שגריר גרמניה הגיע לביקור רשמי |תיעוד וסיקור (בעולם)חנני ברייטקופף
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בית המשפט הורה היום על שחרורם של תשעה-עשר מפגינים שפרצו לכאורה לבית השופט סולברג אמש | 44 נוספים יוותרו במעצר בהוראת בית המשפט | המשטרה ביקשה וקיבלה עיכוב ביצוע להוראת השחרור (חרדים)דוד הכהן
לבקשת הפרקליטות, דוד נחקר בחשד להסגת גבול, פגיעה בפרטיות והפרת שלום הציבור לאחר שחסם את רכבו של השופט בדימוס. במערכת אכיפת החוק סבורים: יש מספיק ראיות לכתב אישום (משפט)משה כהן
62 חשודים בפריצה לבית השופט סולברג | נשיא המדינה מזהיר "אנחנו פסע לפני אסון'" | קטינים מכנופיית ה- SSQ פצעו אדם באורח קשה | גיל סגל ממקימי יש עתיד עובר לישראל ביתנו | צעירים בחוף גורדון הכניסו אופנוע למים ואיבדו את הרישיון | רב הקהילה בצרפת הודח מתפקידו בגלל עירוב | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני יומי | (היום בכיכר) צפונריה סעדיה
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