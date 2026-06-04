כיכר השבת
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רוכב אופנוע בן 20 נפצע בינוני בתאונה בנצרת

רוכב אופנוע כבן 20 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בצומת אם ואסף בנצרת. התאונה אירעה בין אופנוע לרכב פרטי. צוותי איחוד הצלה העניקו לרוכב טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה להמשך טיפול בבית החולים.

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מבזקים נוספים

21:23

וסרלאוף בקבינט: "הפסקת אש" פירושה המשך ירי - המציאות היא מלחמה

השר אלי וסרלאוף אמר בישיבת הקבינט כי לאחר שפורסם על מתווה להפסקת אש, בנו שאל אותו מה זה הפסקת אש. "אמרתי לו: בבית הספר יש הפסקת אוכל, ומה עושים בהפסקת אוכל? אוכלים. אז אותו דבר בהפסקת אש - יורים", סיפר. וסרלאוף פנה לראש הממשלה: "המציאות היא מלחמה. עלינו לפעול כפי שפועלים במלחמה".

כיכר השבת
20:51

האם החרדים צריכים לגנות את האלימות בבית משפחת סולברג? | מעייריב

שלח בחורי ישיבות לכלא: עשרות נעצרו בהתפרעות בבית שופט העליון | הרחוב החרדי חצוי: גינוי נטורי קרתא מיותר ומזיק | על סוס בלבוש מלכות: קבלת פנים מרגשת בישיבת וינקלר בתירוש | סערת הברעקלאך חזרה לרחוב החרדי - ונגדעה באיבה | קיבלה הקצאה והניחה אבן פינה: 'נתיבות חיים' חוגגת את הקמפוס החדש | יהדות צרפת סוערת: הרב הוותיק פוטר בגלל עירוב (מעייריב)

איצלה כץ
20:27

ערימת הבעקיטשעס שהמתינו לרך הנימול טרם כניסתו בבריתו של אברהם אבינו

בביהמ"ד פרמישלאן נחגגה שמחת ברית המילה לנין האדמו"רים מקרעטשניף ירושלים, פרמישלאן וסטרופקוב | בכיבודי הברית התכבדו האדמו"רים. על כיסא של אליהו, בו הונח הרך הנימול, הונחו קודם לכן מספר בעקיטשעס של האדמו"רים זצ"ל כסגולה מיוחדת ליניקת קדושה מבגדי זקניו | לאחר הברית הסבו האדמו"רים לטיש לחיים בצוותא חדא (חסידים)

חיים רוזנבוים
20:26

הקהילה היהודית הכניסה ספר תורה והרב הכריז: "אירופה צריכה ללמוד מאיתנו"

הקהילה היהודית הספרדית בבאקו הכניסה ספר תורה חדש לבית הכנסת • רב הקהילה הרב איסייב: "דווקא כאן יש אפס אנטישמיות" • שגריר גרמניה הגיע לביקור רשמי |תיעוד וסיקור (בעולם)

חנני ברייטקופף
20:22

חרדים שהתחפשו לערבים וטלי גוטליב שיכורה? צפו בחדשות הלא חשובות

מבקר המדינה נבחר בחשאי ותועד בגלוי, חברי הכנסת של הקואליציה מתקשים לשמור סוד בקלפי, שמחה רוטמן מחלק פרחים ומשחק קלאס, יאיר גולן מורח שוקולד, וליברמן לא בעד הירח ולא בעד החרדים | וגם: מי באמת הולך לגיהנום? | יוסי עבדו בפרק מטורף של 'החדשות הלא חשובות' • צפו (אולפן כיכר)

יוסי עבדו
20:06

מתוך 62 עצורים: השופט הורה לשחרר 19 למעצר בית - המשטרה קיבלה עיכוב ביצוע

בית המשפט הורה היום על שחרורם של תשעה-עשר מפגינים שפרצו לכאורה לבית השופט סולברג אמש | 44 נוספים יוותרו במעצר בהוראת בית המשפט | המשטרה ביקשה וקיבלה עיכוב ביצוע להוראת השחרור (חרדים)

דוד הכהן
20:00

בעקבות חסימת אהרן ברק: פעיל הימין מרדכי דוד נחקר במשטרה

לבקשת הפרקליטות, דוד נחקר בחשד להסגת גבול, פגיעה בפרטיות והפרת שלום הציבור לאחר שחסם את רכבו של השופט בדימוס. במערכת אכיפת החוק סבורים: יש מספיק ראיות לכתב אישום (משפט)

משה כהן
19:56

צעירים מכנופיית ה- SSQ פצעו אדם באורח קשה | תיעוד מהתקיפות בלבנון • צפו

62 חשודים בפריצה לבית השופט סולברג | נשיא המדינה מזהיר "אנחנו פסע לפני אסון'" | קטינים מכנופיית ה- SSQ פצעו אדם באורח קשה | גיל סגל ממקימי יש עתיד עובר לישראל ביתנו | צעירים בחוף גורדון הכניסו אופנוע למים ואיבדו את הרישיון | רב הקהילה בצרפת הודח מתפקידו בגלל עירוב | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני יומי | (היום בכיכר) צפו

נריה סעדיה
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