שני גברים כבני 25 נפצעו במצב אנוש ביפיע. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע בשעה 22:32. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול במקום.קובי רוזן
מעמד קבלת פנים מלכותי נערך היום בישיבת "דרכי איש" במושב תירוש, עם שחרורו של הבחור מאיר סבג מהכלא הצבאי | הבחור הועלה על סוס אביר ורכב על שטיח אדום, בליווי כלי זמר וריקודים סוערים | במעמד נשא דברים אסיר עולם התורה שריתק בתיאור עמידתו האיתנה בכלא | צפו בתיעודים (חרדים)חיים רוזנבוים
אלפי בחורי ישיבת פוניבז' מסרו השבוע דגימות מח עצם במסגרת מבצע מיוחד | ראש הישיבה הגרח"פ ברמן קרא לבחורים לתרום וכתב בכתב ידו במכתב שנתלה בישיבה "זה חיוב גמור" | צפו בתיעוד מיום ההתרמה (חרדים)חיים רוזנבוים
צה"ל הודיע על נפילתו של קצין שריון מעוצבת סער מגולן בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך.קובי אטינגר
אחרי שחלקו הראשון של הראיון שרף את הרשת, ד"ר יאיר אנסבכר חוזר לאולפן 'כיכר השבת' ומציג מסמך רשמי דרמטי, שלטענתו נחתם בחשאי מול האמריקאים ומותיר את עזה בשליטה קטארית מוחלטת ובמימונה • על ה"קונספציה" שלא מתה, עקיפת הקבינט, ומה שראה בעיניו בבוקר ה-8 באוקטובר שגרם לו להזדקן במאה שנה: "אנחנו במרוץ עכברים, מי מחזיק את ההגה של האונייה?" | צפו (ביטחון)יוסי סרגובסקי
בסדרת הראיונות הטעונה של תוכנית 'דבר ראשון' אנו מבקשים לבדוק האם החברה הישראלית כבר חצתה את נקודת האל-חזור בדרך למלחמת אזרחים | והפעם התארח העיתונאי והפרשן שילה פריד ומציב מראה מורכבת ונוקבת מול המגזר הדתי-לאומי, הציבור החרדי ומערכת הביטחון | קולו של המגזר הסרוג – מגזר רווי כעס ותסכול אך גם מלא מחויבות (דבר ראשון)משה מנס
השר אלי וסרלאוף אמר בישיבת הקבינט כי לאחר שפורסם על מתווה להפסקת אש, בנו שאל אותו מה זה הפסקת אש. "אמרתי לו: בבית הספר יש הפסקת אוכל, ומה עושים בהפסקת אוכל? אוכלים. אז אותו דבר בהפסקת אש - יורים", סיפר. וסרלאוף פנה לראש הממשלה: "המציאות היא מלחמה. עלינו לפעול כפי שפועלים במלחמה".כיכר השבת
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