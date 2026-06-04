כיכר השבת
מבזקבעקבות המחאות האלימות | צפו בריאיון

העיתונאי הסרוג מציג תמונת מצב מדאיגה של ניתוק - ומסרב להיכנע לנבואות החורבן

בסדרת הראיונות הטעונה של תוכנית 'דבר ראשון' אנו מבקשים לבדוק האם החברה הישראלית כבר חצתה את נקודת האל-חזור בדרך למלחמת אזרחים | והפעם התארח העיתונאי והפרשן שילה פריד ומציב מראה מורכבת ונוקבת מול המגזר הדתי-לאומי, הציבור החרדי ומערכת הביטחון  | קולו של המגזר הסרוג – מגזר רווי כעס ותסכול אך גם מלא מחויבות (דבר ראשון)

חייל חרדי בכותל | צילום: צילום: מנדי אושר
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23:17

שני גברים כבני 25 נפצעו אנוש ביפיע

שני גברים כבני 25 נפצעו במצב אנוש ביפיע. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע בשעה 22:32. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול במקום.

קובי רוזן
23:04

במושב תירוש; על סוס אביר ושטיח אדום, כך התקבל אסיר עולם התורה ששוחרר מהכלא

מעמד קבלת פנים מלכותי נערך היום בישיבת "דרכי איש" במושב תירוש, עם שחרורו של הבחור מאיר סבג מהכלא הצבאי | הבחור הועלה על סוס אביר ורכב על שטיח אדום, בליווי כלי זמר וריקודים סוערים | במעמד נשא דברים אסיר עולם התורה שריתק בתיאור עמידתו האיתנה בכלא | צפו בתיעודים (חרדים)

חיים רוזנבוים
22:56

למעלה מ-1,000 דגימות בשניות | המבצע הענק של בחורי פוניבז' בגבעת הישיבה

אלפי בחורי ישיבת פוניבז' מסרו השבוע דגימות מח עצם במסגרת מבצע מיוחד | ראש הישיבה הגרח"פ ברמן קרא לבחורים לתרום וכתב בכתב ידו במכתב שנתלה בישיבה "זה חיוב גמור" | צפו בתיעוד מיום ההתרמה (חרדים)

חיים רוזנבוים
22:18

קצין שריון מעוצבת סער נפל בקרב בדרום לבנון

צה"ל הודיע על נפילתו של קצין שריון מעוצבת סער מגולן בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך.

קובי אטינגר
22:05

הלוחם איתן שמואל למברג הי"ד ממשמר השבעה - נהרג בקרב בדרום לבנון

21:57

"מרוץ העכברים": יאיר אנסבכר חושף את הדיפ סטייט בישראל • צפו

אחרי שחלקו הראשון של הראיון שרף את הרשת, ד"ר יאיר אנסבכר חוזר לאולפן 'כיכר השבת' ומציג מסמך רשמי דרמטי, שלטענתו נחתם בחשאי מול האמריקאים ומותיר את עזה בשליטה קטארית מוחלטת ובמימונה • על ה"קונספציה" שלא מתה, עקיפת הקבינט, ומה שראה בעיניו בבוקר ה-8 באוקטובר שגרם לו להזדקן במאה שנה: "אנחנו במרוץ עכברים, מי מחזיק את ההגה של האונייה?" | צפו (ביטחון)

יוסי סרגובסקי
21:39

ההפגנות האלימות הרתיעו את המשטרה ממעצר תלמידי ישיבות? צפו בפאנל הסוער

חנני ברייטקופף, אבי וידרמן ואברהם קרויזר התכנסו באולפן 'ליל שישי' עם ישי כהן לדיון סוער במיוחד • האם ההפגנות האלימות של 'הפלג' ופריצה לבית השופט סולברג הכניעו את המשטרה ומעצר תלמידי הישיבות פסק, ומי משלם את המחיר הציבורי? • וגם: מאחורי הקלעים של שתיקת נתניהו המהדהדת מול מעצר לומדי תורה, והאם הדרישה הפתאומית לחוק יסוד 'לימוד התורה' היא מאבק אמיתי או מצג שווא שנועד לכסות על הכישלון? (אולפן)

אולפן ליל שישי
21:23

וסרלאוף בקבינט: "הפסקת אש" פירושה המשך ירי - המציאות היא מלחמה

השר אלי וסרלאוף אמר בישיבת הקבינט כי לאחר שפורסם על מתווה להפסקת אש, בנו שאל אותו מה זה הפסקת אש. "אמרתי לו: בבית הספר יש הפסקת אוכל, ומה עושים בהפסקת אוכל? אוכלים. אז אותו דבר בהפסקת אש - יורים", סיפר. וסרלאוף פנה לראש הממשלה: "המציאות היא מלחמה. עלינו לפעול כפי שפועלים במלחמה".

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