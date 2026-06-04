שני גברים נרצחו באירוע אלימות ביפיע

אחרי שחלקו הראשון של הראיון שרף את הרשת, ד"ר יאיר אנסבכר חוזר לאולפן 'כיכר השבת' ומציג מסמך רשמי דרמטי, שלטענתו נחתם בחשאי מול האמריקאים ומותיר את עזה בשליטה קטארית מוחלטת ובמימונה • על ה"קונספציה" שלא מתה, עקיפת הקבינט, ומה שראה בעיניו בבוקר ה-8 באוקטובר שגרם לו להזדקן במאה שנה: "אנחנו במרוץ עכברים, מי מחזיק את ההגה של האונייה?" | צפו (ביטחון)

יוסי סרגובסקי