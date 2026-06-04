גבר כבן 50 נהרג בטמרה מפציעות חודרות

כוחות יחידה 636 בהובלת חטיבת בנימין חיסלו מחבל שזרק בקבוקי תבערה לעבר רכבים ישראלים בכביש מרכזי סמוך לכפר ביתין. הלוחמים זיהו מספר מחבלים שזרקו בקבוקי תבערה, ירו לעברם וחיסלו אחד מהם. כוחות צה"ל מבצעים מרדף אחר המחבלים הנוספים.ב. ניסני
שני גברים בגילאי ה-30 נהרגו באירוע אלימות ברחוב 101 ביפיע. חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה קבעו את מותם עקב אופי הפציעות הקשות. לפי הדיווח, השניים נפגעו באירוע אלימות.קובי רוזן
שני גברים כבני 25 נפצעו במצב אנוש ביפיע. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע בשעה 22:32. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול במקום.קובי רוזן
מעמד קבלת פנים מלכותי נערך היום בישיבת "דרכי איש" במושב תירוש, עם שחרורו של הבחור מאיר סבג מהכלא הצבאי | הבחור הועלה על סוס אביר ורכב על שטיח אדום, בליווי כלי זמר וריקודים סוערים | במעמד נשא דברים אסיר עולם התורה שריתק בתיאור עמידתו האיתנה בכלא | צפו בתיעודים (חרדים)חיים רוזנבוים
אלפי בחורי ישיבת פוניבז' מסרו השבוע דגימות מח עצם במסגרת מבצע מיוחד | ראש הישיבה הגרח"פ ברמן קרא לבחורים לתרום וכתב בכתב ידו במכתב שנתלה בישיבה "זה חיוב גמור" | צפו בתיעוד מיום ההתרמה (חרדים)חיים רוזנבוים
צה"ל הודיע על נפילתו של קצין שריון מעוצבת סער מגולן בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך.קובי אטינגר
אחרי שחלקו הראשון של הראיון שרף את הרשת, ד"ר יאיר אנסבכר חוזר לאולפן 'כיכר השבת' ומציג מסמך רשמי דרמטי, שלטענתו נחתם בחשאי מול האמריקאים ומותיר את עזה בשליטה קטארית מוחלטת ובמימונה • על ה"קונספציה" שלא מתה, עקיפת הקבינט, ומה שראה בעיניו בבוקר ה-8 באוקטובר שגרם לו להזדקן במאה שנה: "אנחנו במרוץ עכברים, מי מחזיק את ההגה של האונייה?" | צפו (ביטחון)יוסי סרגובסקי
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