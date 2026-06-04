כיכר השבת
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צה"ל חיסל מחבל שזרק בקבוקי תבערה לעבר כביש סמוך לכפר ביתין

כוחות יחידה 636 בהובלת חטיבת בנימין חיסלו מחבל שזרק בקבוקי תבערה לעבר רכבים ישראלים בכביש מרכזי סמוך לכפר ביתין. הלוחמים זיהו מספר מחבלים שזרקו בקבוקי תבערה, ירו לעברם וחיסלו אחד מהם. כוחות צה"ל מבצעים מרדף אחר המחבלים הנוספים.

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"מרוץ העכברים": יאיר אנסבכר חושף את הדיפ סטייט בישראל • צפו

אחרי שחלקו הראשון של הראיון שרף את הרשת, ד"ר יאיר אנסבכר חוזר לאולפן 'כיכר השבת' ומציג מסמך רשמי דרמטי, שלטענתו נחתם בחשאי מול האמריקאים ומותיר את עזה בשליטה קטארית מוחלטת ובמימונה • על ה"קונספציה" שלא מתה, עקיפת הקבינט, ומה שראה בעיניו בבוקר ה-8 באוקטובר שגרם לו להזדקן במאה שנה: "אנחנו במרוץ עכברים, מי מחזיק את ההגה של האונייה?" | צפו (ביטחון)

יוסי סרגובסקי
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