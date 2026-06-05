תושב ג'דיידה מכר בן 23 הגיע לפנות בוקר ברכבו לכניסה לתחנת המשטרה, פרק עם סכין שלופה וניסה לדקור לוחם מג"ב. הלוחם הפגין תושייה והשתלט על המחבל | כעת נחקר המניע למעשה, כאשר גם השב"כ מעודכן בפרטים (חדשות)

דוד הכהן