התחזית: ירידה בטמפרטורות, עליה במידות החום, ירידה נוספת - ושוב עליה

מחבל בן 23 תושב ג'דיידה מכר הגיע הבוקר בסביבות 05:30 לכניסה של תחנת משטרת "גליל מערבי", פרק מרכבו והסתער עם סכין לעבר לוחם מג"ב שעמד במקום. הלוחם השתלט במהרה על המחבל ונטרל אותו, הסכין נתפסה. החשוד נעצר לחקירה, ובסיומה יוחלט על הארכת מעצרו בבית המשפט.

כיכר השבת