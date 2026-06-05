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התחזית: ירידה בטמפרטורות, עליה במידות החום, ירידה נוספת - ושוב עליה

תחזית מזג האוויר די שגרתית לעונה זו של השנה, עם מעט עליות וירידות במידות החום במהלך הימים הקרובים (בארץ)

צילום: צילום: Ayal Margolin/Flash90
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מבזקים נוספים

07:36

מחבל הסתער לעבר לוחם מג"ב בתחנת גליל מערבי - ונוטרל

תושב ג'דיידה מכר בן 23 הגיע לפנות בוקר ברכבו לכניסה לתחנת המשטרה, פרק עם סכין שלופה וניסה לדקור לוחם מג"ב. הלוחם הפגין תושייה והשתלט על המחבל | כעת נחקר המניע למעשה, כאשר גם השב"כ מעודכן בפרטים (חדשות)

דוד הכהן
07:27

ניסיון פיגוע דקירה בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי - המחבל נוטרל

מחבל בן 23 תושב ג'דיידה מכר הגיע הבוקר בסביבות 05:30 לכניסה של תחנת משטרת "גליל מערבי", פרק מרכבו והסתער עם סכין לעבר לוחם מג"ב שעמד במקום. הלוחם השתלט במהרה על המחבל ונטרל אותו, הסכין נתפסה. החשוד נעצר לחקירה, ובסיומה יוחלט על הארכת מעצרו בבית המשפט.

כיכר השבת
00:50

צה"ל חיסל מחבל שזרק בקבוקי תבערה לעבר כביש סמוך לכפר ביתין

כוחות יחידה 636 בהובלת חטיבת בנימין חיסלו מחבל שזרק בקבוקי תבערה לעבר רכבים ישראלים בכביש מרכזי סמוך לכפר ביתין. הלוחמים זיהו מספר מחבלים שזרקו בקבוקי תבערה, ירו לעברם וחיסלו אחד מהם. כוחות צה"ל מבצעים מרדף אחר המחבלים הנוספים.

ב. ניסני
00:40

גבר כבן 50 נהרג בטמרה מפציעות חודרות

גבר כבן 50 נהרג בטמרה מפציעות חודרות. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 23:56. חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום קבעו את מותו.

קובי רוזן
23:28

שני גברים נרצחו באירוע אלימות ביפיע

שני גברים בגילאי ה-30 נהרגו באירוע אלימות ברחוב 101 ביפיע. חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה קבעו את מותם עקב אופי הפציעות הקשות. לפי הדיווח, השניים נפגעו באירוע אלימות.

קובי רוזן
23:17

שני גברים כבני 25 נפצעו אנוש ביפיע

שני גברים כבני 25 נפצעו במצב אנוש ביפיע. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע בשעה 22:32. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול במקום.

קובי רוזן
23:04

במושב תירוש; על סוס אביר ושטיח אדום, כך התקבל אסיר עולם התורה ששוחרר מהכלא

מעמד קבלת פנים מלכותי נערך היום בישיבת "דרכי איש" במושב תירוש, עם שחרורו של הבחור מאיר סבג מהכלא הצבאי | הבחור הועלה על סוס אביר ורכב על שטיח אדום, בליווי כלי זמר וריקודים סוערים | במעמד נשא דברים אסיר עולם התורה שריתק בתיאור עמידתו האיתנה בכלא | צפו בתיעודים (חרדים)

חיים רוזנבוים
22:56

למעלה מ-1,000 דגימות בשניות | המבצע הענק של בחורי פוניבז' בגבעת הישיבה

אלפי בחורי ישיבת פוניבז' מסרו השבוע דגימות מח עצם במסגרת מבצע מיוחד | ראש הישיבה הגרח"פ ברמן קרא לבחורים לתרום וכתב בכתב ידו במכתב שנתלה בישיבה "זה חיוב גמור" | צפו בתיעוד מיום ההתרמה (חרדים)

חיים רוזנבוים
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התחזית: ירידה בטמפרטורות, עליה במידות החום, ירידה נוספת - ושוב עליה | כיכר השבת