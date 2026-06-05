במהלך דיון קבינט שהתקיים אמש, הבהיר נתניהו כי "כרגע אין הסכם, חיזבאללה מתנגד ולכן אני לא מביא להחלטה". שרים רבים תקפו את האפשרות להפסקת אש, כאשר השר בן גביר קרא לנתניהו לטוס לארה"ב ו"לחסל את החיזבאללונים בדאחייה" (חדשות)

יוני גבאי