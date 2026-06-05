עורך אתר סרוגים נגד בחורי הישיבה: "הגיע הזמן שיצאו להתגייס"

בשיחה שקיים עם כתבים, גילה נשיא ארה"ב כי נשקלה אפשרות לחלץ אורניום מועשר מאיראן באמצעות מבצע צבאי. עם זאת, הוא הסביר מדוע בחר להימנע מכך: "לא רציתי להיות ג'ימי קרטר" | טראמפ הבהיר כי אם איראן תפגע בחיילים אמריקניים, "יהיה מוצדק לחזור למלחמה", והתייחס לאפשרות של פגישה עם מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי: "קשה לו, חיסלנו את אביו" (אקטואליה)

יוסי נכטיגל