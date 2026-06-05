במהלך דיון קבינט שהתקיים אמש, הבהיר נתניהו כי "כרגע אין הסכם, חיזבאללה מתנגד ולכן אני לא מביא להחלטה". שרים רבים תקפו את האפשרות להפסקת אש, כאשר השר בן גביר קרא לנתניהו לטוס לארה"ב ו"לחסל את החיזבאללונים בדאחייה" (חדשות)יוני גבאי
נשיא אוקראינה פנה ישירות לנשיא רוסיה במכתב פומבי שפורסם במהלך נאום של פוטין. במכתבו, שכלל ביקורת נוקבת לצד קריאה ל"הפסקת אש מלאה", הציע זלנסקי לקיים משא ומתן פנים אל פנים כדי לסיים את הסכסוך המתמשך (בעולם)יוסי נכטיגל
עיתונאי אמריקני שהתגורר בסין במשך למעלה מעשור הודה בבית משפט בארה"ב כי פעל כסוכן זר לא רשום עבור בייג'ינג. במסגרת פעילותו, ניסה לגייס אדם שחיפש תעסוקה בממשל טראמפ במטרה להשיג מידע מסווג שיועבר ישירות לנשיא שי ג'ינפינג (בעולם)יוסי נכטיגל
שבירת חלונות, חסימות כבישים ואנרכיה מוחלטת. כשהפוליטיקה והדת מתנגשות | אריה יואלי מפנה אצבע מאשימה על המיינסטרים החרדי שמסרב לגנות | מה התרחיש הגרוע מכל שעלול להתרחש | האם קיימת ברית שמאלנים וחרדים נגד המדינה? (דבר ראשון)משה מנס
בשיחה שקיים עם כתבים, גילה נשיא ארה"ב כי נשקלה אפשרות לחלץ אורניום מועשר מאיראן באמצעות מבצע צבאי. עם זאת, הוא הסביר מדוע בחר להימנע מכך: "לא רציתי להיות ג'ימי קרטר" | טראמפ הבהיר כי אם איראן תפגע בחיילים אמריקניים, "יהיה מוצדק לחזור למלחמה", והתייחס לאפשרות של פגישה עם מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי: "קשה לו, חיסלנו את אביו" (אקטואליה)יוסי נכטיגל
תושב ג'דיידה מכר בן 23 הגיע לפנות בוקר ברכבו לכניסה לתחנת המשטרה, פרק עם סכין שלופה וניסה לדקור לוחם מג"ב. הלוחם הפגין תושייה והשתלט על המחבל | כעת נחקר המניע למעשה, כאשר גם השב"כ מעודכן בפרטים (חדשות)דוד הכהן
תחזית מזג האוויר די שגרתית לעונה זו של השנה, עם מעט עליות וירידות במידות החום במהלך הימים הקרובים (בארץ)כיכר השבת
מחבל בן 23 תושב ג'דיידה מכר הגיע הבוקר בסביבות 05:30 לכניסה של תחנת משטרת "גליל מערבי", פרק מרכבו והסתער עם סכין לעבר לוחם מג"ב שעמד במקום. הלוחם השתלט במהרה על המחבל ונטרל אותו, הסכין נתפסה. החשוד נעצר לחקירה, ובסיומה יוחלט על הארכת מעצרו בבית המשפט.כיכר השבת
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