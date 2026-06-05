כיכר השבת
מבזקיגיעו להסכם?

זלנסקי בפנייה אישית לפוטין: "אני מציע פגישה, די למלחמה" | מחלוקת על המיקום

נשיא אוקראינה פנה ישירות לנשיא רוסיה במכתב פומבי שפורסם במהלך נאום של פוטין. במכתבו, שכלל ביקורת נוקבת לצד קריאה ל"הפסקת אש מלאה", הציע זלנסקי לקיים משא ומתן פנים אל פנים כדי לסיים את הסכסוך המתמשך (בעולם)

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי | צילום: צילום: שאטרסטוק
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