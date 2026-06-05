צה"ל חיסל את מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה

סגולה רוחנית משנות דור • בעקבות אי השינוי במצבו של אורו של טבריה, הגה"צ המקובל רבי דב הכהן קוק, ומתוך מטרה לקרוע את גזר הדין, הכריע המשגיח הגר"ד סגל להוסיף את השם 'חזקיהו' לרפואתו • חמיו, חבר מועצת גדולי התורה הגר"י זילברשטיין, סמך את ידיו על המהלך • העתירו לרפואת רבי חזקיהו דב בן שושנה (חרדים)

חיים רוזנבוים