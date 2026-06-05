צה"ל תקף בשבוע שעבר וחיסל את עבד חרב, מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה. חרב פיקד על יחידה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים נגד כוחות צה"ל בדרום לבנון, והיה אחראי למספר רב של מתווי טרור החל ממלחמת לבנון השנייה. בנוסף, אמש חיל האוויר השמיד משגר ממנו שוגרו רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון.

ב. ניסני