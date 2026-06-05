בשעה 09:47 התרחשה תאונה בין שני כלי רכב פרטיים ברחוב העצמאות באשדוד. צוותי מד"א פינו לבית החולים אסותא 3 פצועים: גבר בן 76 במצב בינוני עם חבלות בבטן ובראש, ושני פצועים נוספים במצב קל.קובי רוזן
בתקיפה ממוקדת שנערכה בשבוע שעבר חוסל עבד חרב, בכיר ותיק בארגון הטרור שהיה אחראי להרכבת והפעלת מטענים נגד כוחות צה"ל. במקביל, חיל האוויר השמיד משגר שממנו נורו רקטות לעבר הלוחמים הפועלים בשטח לבנון (חדשות)ב. ניסני
ברוך דיין האמת: בבני ברק נפטר הבוקר לאחר מחלה קשה, הבחור החשוב יהודה יאקאב ז"ל, מחשובי הבחורים בחצה"ק סאטמר • הבחור המנוח היה דמות אצילה, שקדן עצום ששמר על פיו ולשונו וענוות חן הייתה נסוכה על פניו • מסע ההלוויה הבוקר בבני ברק ובירושלים (דיין האמת)חיים רוזנבוים
צה"ל תקף בשבוע שעבר וחיסל את עבד חרב, מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה. חרב פיקד על יחידה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים נגד כוחות צה"ל בדרום לבנון, והיה אחראי למספר רב של מתווי טרור החל ממלחמת לבנון השנייה. בנוסף, אמש חיל האוויר השמיד משגר ממנו שוגרו רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון.ב. ניסני
הולך רגל נהרג הבוקר בתאונת דרכים קטלנית באזור ניר בנים, לאחר שנפגע ממשאית. מותו נקבע במקום. שוטרי תחנת קריית מלאכי ובוחני תאונות דרכים של מרחב לכיש נמצאים בזירה וחוקרים את נסיבות האירוע.קובי רוזן
סגולה רוחנית משנות דור • בעקבות אי השינוי במצבו של אורו של טבריה, הגה"צ המקובל רבי דב הכהן קוק, ומתוך מטרה לקרוע את גזר הדין, הכריע המשגיח הגר"ד סגל להוסיף את השם 'חזקיהו' לרפואתו • חמיו, חבר מועצת גדולי התורה הגר"י זילברשטיין, סמך את ידיו על המהלך • העתירו לרפואת רבי חזקיהו דב בן שושנה (חרדים)חיים רוזנבוים
הולך רגל כבן 65 נהרג הבוקר (שבת) בתאונה בתחנת דלק בכביש 40 בצומת הכניסה לניר בנים. לפי דיווח איחוד הצלה, ההולך רגל נפגע ממשאית בתחנת הדלק. חובשי איחוד הצלה ניסו להחיות אותו, אך נאלצו לקבוע את מותו בזירה עקב אופי הפציעות הקשות.קובי רוזן
סערה פרצה הלילה בעיר ביתר עילית בעקבות דיווח על מעצר של עריק על ידי השיטור העירוני | מפגינים התאספו במקום ושחררו אותו מתוך הניידת | העירייה הכחישה כי מדובר בעריק, והאשימה את גלי בהרב מיארה (חדשות)חזקי שטרן
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