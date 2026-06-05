כוחות ישראליים מיוחדים פעלו מדרום אזרבייג'ן, במרחק של פחות מ-100 ק"מ מהעיר תבריז. המערך החשאי, שנועד במקור למשימות חילוץ, התרחב וכלל גם נוכחות במדינות נוספות כמו סומלילנד ועיראק - משם יצאו כוחות לחיסול בכיר במשמרות המהפכה, והוצבו עמדות להתרעה מוקדמת מול מתקפות איראניות (חדשות)

יוסי נכטיגל