כיכר השבת
מבזקבְּחַיֵּיהֶם וּבְמוֹתָם לֹא נִפְרָדוּ

שבועיים וחצי אחרי רעייתו ע"ה – בעל האטליז הצדיק הסתלק לבית עולמו

אבל כבד ביהדות תימן: שבועיים וחצי בלבד לאחר פטירת רעייתו ע"ה, הסתלק לבית עולמו הצדיק רבי שמעון צדוק זצ"ל, כשהוא בשנת ה-90 לחייו | קווים לדמותו היוקדת, ועל ביתו שהיה כולו תורה מתוך ישרות מופלגת במסחר | המנוח הותיר אחריו שושלת מפוארת של ראשי ישיבות ודיינים (דיין האמת)

רבי שמעון צדוק זצ"ל | צילום: צילום: המאורות
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12:23

נעצרה חוליית פורצי רכבים מטירה לאחר מרדף וניסיון דריסת שוטרים

שוטרי תחנת חיפה עצרו אתמול חוליית פורצי רכבים מטירה שפעלה בחודשים האחרונים בחופי הים במחוז חוף. החשודים פרצו באופן שיטתי לרכבים, גנבו כרטיסי אשראי וביצעו באמצעותם פעולות כספיות. במהלך המעצר החלו החשודים בבריחה, פרצו מחסום משטרתי וניסו לדרוס שוטרים. הכוחות הצליחו לבלום את הרכב ולעצור את החשודים לחקירה.

קובי רוזן
12:16

דרמטי: ישראל פרסה רשת חשאית של בסיסי מודיעין וכוחות קומנדו לאורך גבולות איראן ב'שאגת הארי'

כוחות ישראליים מיוחדים פעלו מדרום אזרבייג'ן, במרחק של פחות מ-100 ק"מ מהעיר תבריז. המערך החשאי, שנועד במקור למשימות חילוץ, התרחב וכלל גם נוכחות במדינות נוספות כמו סומלילנד ועיראק - משם יצאו כוחות לחיסול בכיר במשמרות המהפכה, והוצבו עמדות להתרעה מוקדמת מול מתקפות איראניות (חדשות)

יוסי נכטיגל
12:16

שני נערים נפגעו מרכב באשדוד - מצבם בינוני וקל

שני נערים הולכי רגל, בני 13 ו-15, נפגעו מרכב פרטי ברחוב העצמאות באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה, ולאחר מכן הם פונו לבית החולים אסותא בעיר. מצבו של האחד מוגדר בינוני והשני במצב קל.

קובי רוזן
11:53

משרד הבריאות מבטל הנחיית הרתחת מים ביראון ומלכיה

משרד הבריאות הודיע על ביטול הצורך בהרתחת מים בישובים יראון ומלכיה, לאחר קבלת תוצאות דיגום תקינות. המים ראויים לשתייה ולכל שימוש אחר, נמסר מדוברת המשרד שירה סולומון.

יוסי נכטיגל
11:53

רוכב אופנוע בן 30 נפצע בינוני בתאונה בכביש 40 ליד שדה בוקר

רוכב אופנוע כבן 30 נפגע מרכב בכביש 40 סמוך לשדה בוקר. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלות בגב ובגפיים התחתונות.

קובי רוזן
11:25

צה"ל מורה על פינוי 9 כפרים בדרום לבנון — תושבים מתפנים צפונה

דובר צה"ל בערבית פרסם הבוקר הנחיות פינוי ל-9 כפרים בדרום לבנון: 8 כפרים במחוז צידון (צרפנד, תפחתא, באבליה, קעקעיה א-צנובר, מרוואניה, סכסכיה, ערנאיא, ענקון) וכפר אחד במחוז נבטיה (כפר פילא). 8 הכפרים במחוז צידון נמצאים צפונית לנהר הזהראני. תושבי הכפרים, רובם אוכלוסייה שיעית שחלקה כבר נמלטה מכפרים דרומיים יותר בשבועות האחרונים, מתפנים שוב צפונה.

קובי אטינגר
11:04

עימות חריג מחוץ לכלא 10: הנגד באזהרה חריפה לאנשי הפלג הירושלמי

לאחר שורת מחאות בבתי אישי ציבור וקצינים, התעמת נגד האבטחה של כלא 10 עם פעילים שהגיעו לקבל את פניהם של לומדי תורה ששוחררו | "אל תגיעו לבתים של אנשים, אשתי והילדים שלי לא קשורים" (חדשות)

חזקי שטרן
10:59

גבר בן 70 במצב אנוש לאחר שנמשה מהמים בחוף הרצל בנתניה

מתנדבי איחוד הצלה מבצעים החייאה על גבר כבן 70 שנמשה מהמים ללא הכרה בחוף הרצל בנתניה. מצבו מוגדר אנוש.

קובי רוזן
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שבועיים וחצי אחרי רעייתו ע"ה – בעל האטליז הצדיק הסתלק לבית עולמו | כיכר השבת