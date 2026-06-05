דרמטי: ישראל פרסה רשת חשאית של בסיסי מודיעין וכוחות קומנדו לאורך גבולות איראן ב'שאגת הארי'

שוטרי תחנת חיפה עצרו אתמול חוליית פורצי רכבים מטירה שפעלה בחודשים האחרונים בחופי הים במחוז חוף. החשודים פרצו באופן שיטתי לרכבים, גנבו כרטיסי אשראי וביצעו באמצעותם פעולות כספיות. במהלך המעצר החלו החשודים בבריחה, פרצו מחסום משטרתי וניסו לדרוס שוטרים. הכוחות הצליחו לבלום את הרכב ולעצור את החשודים לחקירה.קובי רוזן
שני נערים הולכי רגל, בני 13 ו-15, נפגעו מרכב פרטי ברחוב העצמאות באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה, ולאחר מכן הם פונו לבית החולים אסותא בעיר. מצבו של האחד מוגדר בינוני והשני במצב קל.קובי רוזן
אבל כבד ביהדות תימן: שבועיים וחצי בלבד לאחר פטירת רעייתו ע"ה, הסתלק לבית עולמו הצדיק רבי שמעון צדוק זצ"ל, כשהוא בשנת ה-90 לחייו | קווים לדמותו היוקדת, ועל ביתו שהיה כולו תורה מתוך ישרות מופלגת במסחר | המנוח הותיר אחריו שושלת מפוארת של ראשי ישיבות ודיינים (דיין האמת)חיים רוזנבוים
משרד הבריאות הודיע על ביטול הצורך בהרתחת מים בישובים יראון ומלכיה, לאחר קבלת תוצאות דיגום תקינות. המים ראויים לשתייה ולכל שימוש אחר, נמסר מדוברת המשרד שירה סולומון.יוסי נכטיגל
רוכב אופנוע כבן 30 נפגע מרכב בכביש 40 סמוך לשדה בוקר. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלות בגב ובגפיים התחתונות.קובי רוזן
דובר צה"ל בערבית פרסם הבוקר הנחיות פינוי ל-9 כפרים בדרום לבנון: 8 כפרים במחוז צידון (צרפנד, תפחתא, באבליה, קעקעיה א-צנובר, מרוואניה, סכסכיה, ערנאיא, ענקון) וכפר אחד במחוז נבטיה (כפר פילא). 8 הכפרים במחוז צידון נמצאים צפונית לנהר הזהראני. תושבי הכפרים, רובם אוכלוסייה שיעית שחלקה כבר נמלטה מכפרים דרומיים יותר בשבועות האחרונים, מתפנים שוב צפונה.קובי אטינגר
לאחר שורת מחאות בבתי אישי ציבור וקצינים, התעמת נגד האבטחה של כלא 10 עם פעילים שהגיעו לקבל את פניהם של לומדי תורה ששוחררו | "אל תגיעו לבתים של אנשים, אשתי והילדים שלי לא קשורים" (חדשות)חזקי שטרן
מתנדבי איחוד הצלה מבצעים החייאה על גבר כבן 70 שנמשה מהמים ללא הכרה בחוף הרצל בנתניה. מצבו מוגדר אנוש.קובי רוזן
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