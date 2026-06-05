ערוצים עזתיים מדווחים כי רחפנים של צה"ל המצוידים ברמקולים מפנים כעת את תושבי בלוק 2 במחנה הפליטים ג'באליא בצפון רצועת עזה. האזור אינו נכלל עד כה בתחומי הקו הצהוב. גולשים עזתיים מעריכים שצה"ל עומד לספח את האזור לשטחי הקו הצהוב.

קובי אטינגר