כוחות צה"ל בפיקוד הדרום תקפו אתמול בצפון רצועת עזה וחיסלו מחבל שתכנן לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל בטווח המיידי. המחבל גם פעל להכוונת מתווי טרור בשטח ישראל והיווה איום מיידי. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב בהתאם להסכם ולהסיר כל איום מיידי.ב. ניסני
שני אנשים נפצעו בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב בכביש 1 סמוך למחלף בן גוריון. אישה כבת 27 נפצעה באורח קשה עם חבלת ראש, וגבר כבן 40 נפצע באורח בינוני. שניהם פונו לבית חולים לקבלת טיפול רפואי.קובי רוזן
נעצר נהג המשאית שהיה מעורב בתאונה הקטלנית הבוקר באזור ניר בנים, בה נהרג הולך רגל בן 81. מהחקירה הראשונית עולה כי טרם האירוע התפתח ויכוח בין נהג המשאית לבין הנפגע שעבד במקום. לפי החשד, פגע הנהג בן 55 מחיפה בנפגע באורח מכוון, והלה נפצע באורח אנוש ומותו נקבע במקום. הנהג נעצר על ידי שוטרי תחנת קריית מלאכי והועבר לחקירה.קובי רוזן
ערוצים עזתיים מדווחים כי רחפנים של צה"ל המצוידים ברמקולים מפנים כעת את תושבי בלוק 2 במחנה הפליטים ג'באליא בצפון רצועת עזה. האזור אינו נכלל עד כה בתחומי הקו הצהוב. גולשים עזתיים מעריכים שצה"ל עומד לספח את האזור לשטחי הקו הצהוב.קובי אטינגר
בכיר בארגון החשוד שהדליף לשר שיקלי ולעיתונאים חומרי נפץ פוליטיים וביטחוניים מתגונן בחקירתו: "היועמ"שית וראש השירות הפעילו רכזים נגד בן גביר, ושיקרו לציבור על מחדל 7 באוקטובר. לא פגעתי בביטחון המדינה, רק רציתי לתקן עוול" (משפט)משה כהן
בשעה 12:11 התרחשה תאונת דרכים בין משאית ושני כלי רכב פרטיים בכביש 1 סמוך למחלף בן גוריון. צוותי מד"א פינו לבית החולים שיבא תל השומר 2 פצועים במצב בינוני: אישה בת 27 עם חבלות בראש ובבטן, וגבר בן 53 עם חבלות בפנים ובגפיים התחתונות.קובי רוזן
הרשויות באוסטרליה ביצעו את תפיסת חסרי החוליות האקזוטיים הגדולה בתולדות המדינה, כאשר החרימו ממגדל מסחרי אחד יותר מ-100,000 תיקנים מסוג "תיקן לוחש מדגסקרי" ו"תיקן דוביה" (בעולם)יאיר טוקר
ברוך דיין האמת: בשעה האחרונה הלך לעולמו הגה"ח רבי אברהם אורי ויינברגר זצ"ל, מהיושבים ראשונה בממלכת בית ויז'ניץ ומגדולי המחנכים בדורנו | המנוח, שהיה חסיד מורם מעם, היה מהראשונים להציל אלפי נפשות בארגון הצלה, כמו כן זכה לחביבות יוצאת דופן אצל צדיקי השושלת | הסתלק שבועיים בלבד לאחר הטרגדיה הקשה שפקדה את ביתו בערב החג (דיין האמת)חיים רוזנבוים
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