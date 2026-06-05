צה"ל מפנה ברחפנים תושבי בלוק 2 במחנה ג'באליא בצפון עזה

מה שהתחיל כהודעה שגרתית על תאונת דרכים קטלנית, קיבל תפנית חדה. חקירת המשטרה העלתה כי הולך הרגל נדרס למוות על ידי נהג המשאית בעקבות עימות שהתפתח ביניהם במקום העבודה (בארץ)

דוד הכהן