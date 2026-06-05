מסמכים פנימיים חושפים את חדירתה העמוקה של הבינה המלאכותית למערך כלי הטיס הבלתי מאוישים של צה"ל בעזה ובלבנון. מערכות אוטונומיות מנתחות מודיעין בזמן אמת, מנהלות את ציי המל"טים באוויר ויוצרות "בנק מטרות" מתמשך. צה"ל: "הטכנולוגיה - כלי עזר שלא מחליפה שיקול דעת אנושי" (בארץ)כיכר השבת
בחסידות ויז'ניץ נערכים לכינוס במוצאי שבת המיועד לצעירים בני 17 עד 30, במטרה להתאגד נגד גזירת הגיוס. הכינוס ממשיך את הקו שהותווה לפני כחצי שנה, עם הוראות קפדניות כיצד להתנהל בלשכות הגיוס ומול נציגי צה"ל (חסידים)חיים רוזנבוים
פחות משבוע לאחר פסק הדין של בג"ץ, שר המשפטים והמערכת הגיעו לעמק השווה: רשימת המועמדים פורסמה ברשומות ותרחיש אי-הציות ירד מהשולחן. השמות שפורסמו הם כאלו שלוין הסכים להם מלכתחילה (משפט)משה כהן
סא"ל אלה ואויה פרסמה תיעוד דרמטי מלווייתו של עז א-דין חדאד, מי שהיה מבכירי ארגון הטרור, המציג נוכחות דלה ביותר. "הארגון מוצא את עצמו מושפל וללא תמיכה ציבורית", כתבה, בקריאה לתושבי עזה להתנער מחמאס (חדשות)ב. ניסני
גבר כבן 40 נפצע קשה במהלך צניחה בדרום הארץ. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 12:54. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים סורוקה במצב קשה עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
כוחות צה"ל ומג"ב פעלו סמוך לכפר קוצרה ונתקלו בהתנגדות אלימה | במקביל, דווח על אלימות קשה בגבעת תל תלפיות, שם נפצע צעיר בראשו | מח"ט שומרון שהגיע לזירה התעמת עם הפורעים וקרא להם עבריינים (חדשות)דוד הכהן
מה שהתחיל כהודעה שגרתית על תאונת דרכים קטלנית, קיבל תפנית חדה. חקירת המשטרה העלתה כי הולך הרגל נדרס למוות על ידי נהג המשאית בעקבות עימות שהתפתח ביניהם במקום העבודה (בארץ)דוד הכהן
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום תקפו אתמול בצפון רצועת עזה וחיסלו מחבל שתכנן לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל בטווח המיידי. המחבל גם פעל להכוונת מתווי טרור בשטח ישראל והיווה איום מיידי. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב בהתאם להסכם ולהסיר כל איום מיידי.ב. ניסני
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