סא"ל אלה ואויה פרסמה תיעוד דרמטי מלווייתו של עז א-דין חדאד, מי שהיה מבכירי ארגון הטרור, המציג נוכחות דלה ביותר. "הארגון מוצא את עצמו מושפל וללא תמיכה ציבורית", כתבה, בקריאה לתושבי עזה להתנער מחמאס (חדשות)

ב. ניסני