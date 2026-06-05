ילד בן 3 נפגע הצהריים (15:12) מטרקטורון בשדרות הרצל באופקים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלת ראש.קובי רוזן
בעקבות ההתפרעויות האלימות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נעם סולברג, פרסמה אסתר חיות גילוי דעת יוצא דופן. לדבריה, הקריאות לפעול נגד שופטים ואנשי אכיפת החוק מהוות פגיעה בשלטון החוק ומסכנות את המדינה מבפנים (חדשות)דוד הכהן
בית הדין בטבריה מכר לגוי את מחלתו של המקובל רבי דב קוק, כפי הסגולה הידועה המובאת בספרים קדמוניים | למקובל הוסיפו את השם 'חזקיהו', כסגולה לרפואה (חרדים)חיים רוזנבוים
נשיא לבנון ג'וזף עון תקף בחריפות את חזבאללה בראיון לרשת CNN. עון פנה למזכ"ל חזבאללה נעים קאסם: "העם הלבנוני אינו העם שלך. אינך מייצג את העם הלבנוני. העם הלבנוני מאס במלחמה בין ישראל לחזבאללה". עון הוסיף כי "איראן מחזיקה בלבנון כקלף מיקוח" וכי "האיבה בין ישראל ללבנון צריכה להסתיים, לתמיד, לנצח". עון לא שלל מפגש עם ראש הממשלה נתניהו, אך ציין שזה לא יקרה לפני שיושג הסכם לסיום המלחמה.קובי אטינגר
בלשי תחנת נשר ולוחמי יס"מ כרמל תפסו אתמול ברכבו של חשוד בן 30 מעספיא מחסניות M-16 ואקדח 9 מ"מ, למעלה מ-300 כדורי 5.56, תחמושת נוספת וכ-15,000 ש"ח במזומן החשוד כפדיון מפעילות פלילית. החשוד נעצר לחקירה ומעצרו הוארך עד יום ראשון.קובי רוזן
מסמכים פנימיים חושפים את חדירתה העמוקה של הבינה המלאכותית למערך כלי הטיס הבלתי מאוישים של צה"ל בעזה ובלבנון. מערכות אוטונומיות מנתחות מודיעין בזמן אמת, מנהלות את ציי המל"טים באוויר ויוצרות "בנק מטרות" מתמשך. צה"ל: "הטכנולוגיה - כלי עזר שלא מחליפה שיקול דעת אנושי" (בארץ)כיכר השבת
בחסידות ויז'ניץ נערכים לכינוס במוצאי שבת המיועד לצעירים בני 17 עד 30, במטרה להתאגד נגד גזירת הגיוס. הכינוס ממשיך את הקו שהותווה לפני כחצי שנה, עם הוראות קפדניות כיצד להתנהל בלשכות הגיוס ומול נציגי צה"ל (חסידים)חיים רוזנבוים
פחות משבוע לאחר פסק הדין של בג"ץ, שר המשפטים והמערכת הגיעו לעמק השווה: רשימת המועמדים פורסמה ברשומות ותרחיש אי-הציות ירד מהשולחן. השמות שפורסמו הם כאלו שלוין הסכים להם מלכתחילה (משפט)משה כהן
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