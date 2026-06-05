את היוזמה של 'ספר התורה של ילדי ישראל' הגה בשעתו הרבי מליובאוויטש, במטרה לאחד את כלל ילדי ישראל סביב התורה הקדושה. אלפי שלוחי חב"ד בעולם עמלים מסביב לשנה לרשום כמה שיותר ילדים לספר | הספר, התשיעי במספר, יוכנס בכותל המערבי במעמד חגיגי ביום ההילולא של אביו של הרבי, הגאון רבי לוי יצחק שניאורסון (חסידים)

חזקי שטרן