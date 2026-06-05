כיכר השבת
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לבקשת הרבנית קוק: בית הדין מכר את המחלה של המקובל - לגוי

בית הדין בטבריה מכר לגוי את מחלתו של המקובל רבי דב קוק, כפי הסגולה הידועה המובאת בספרים קדמוניים | למקובל הוסיפו את השם 'חזקיהו', כסגולה לרפואה (חרדים)

המקובל הצדיק רבי דב קוק | צילום: צילום: מכון שיח יצחק
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16:43

ילד בן 3 נפצע בינוני מטרקטורון באופקים

ילד בן 3 נפגע הצהריים (15:12) מטרקטורון בשדרות הרצל באופקים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלת ראש.

קובי רוזן
16:39

אזהרה חריפה של נשיאת העליון בדימוס: "אנו מתדרדרים אל סיפה של אנרכיה"

בעקבות ההתפרעויות האלימות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נעם סולברג, פרסמה אסתר חיות גילוי דעת יוצא דופן. לדבריה, הקריאות לפעול נגד שופטים ואנשי אכיפת החוק מהוות פגיעה בשלטון החוק ומסכנות את המדינה מבפנים (חדשות)

דוד הכהן
16:21

נשיא לבנון תקף בחריפות את חזבאללה: "אינך מייצג את העם הלבנוני"

נשיא לבנון ג'וזף עון תקף בחריפות את חזבאללה בראיון לרשת CNN. עון פנה למזכ"ל חזבאללה נעים קאסם: "העם הלבנוני אינו העם שלך. אינך מייצג את העם הלבנוני. העם הלבנוני מאס במלחמה בין ישראל לחזבאללה". עון הוסיף כי "איראן מחזיקה בלבנון כקלף מיקוח" וכי "האיבה בין ישראל ללבנון צריכה להסתיים, לתמיד, לנצח". עון לא שלל מפגש עם ראש הממשלה נתניהו, אך ציין שזה לא יקרה לפני שיושג הסכם לסיום המלחמה.

קובי אטינגר
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נתפסו מאות כדורים, מחסניות ו-15,000 ש"ח בעספיא — חשוד נעצר

בלשי תחנת נשר ולוחמי יס"מ כרמל תפסו אתמול ברכבו של חשוד בן 30 מעספיא מחסניות M-16 ואקדח 9 מ"מ, למעלה מ-300 כדורי 5.56, תחמושת נוספת וכ-15,000 ש"ח במזומן החשוד כפדיון מפעילות פלילית. החשוד נעצר לחקירה ומעצרו הוארך עד יום ראשון.

קובי רוזן
15:31

ספר תורה אליו נרשמו 304,805 ילדים מהעולם יוכנס במעמד היסטורי בירושלים

את היוזמה של 'ספר התורה של ילדי ישראל' הגה בשעתו הרבי מליובאוויטש, במטרה לאחד את כלל ילדי ישראל סביב התורה הקדושה. אלפי שלוחי חב"ד בעולם עמלים מסביב לשנה לרשום כמה שיותר ילדים לספר | הספר, התשיעי במספר, יוכנס בכותל המערבי במעמד חגיגי ביום ההילולא של אביו של הרבי, הגאון רבי לוי יצחק שניאורסון (חסידים)

חזקי שטרן
15:28

המסמכים נחשפים: השרת המעופף והבינה המלאכותית שמנהלים את לוחמת המל"טים של צה"ל במלחמה

מסמכים פנימיים חושפים את חדירתה העמוקה של הבינה המלאכותית למערך כלי הטיס הבלתי מאוישים של צה"ל בעזה ובלבנון. מערכות אוטונומיות מנתחות מודיעין בזמן אמת, מנהלות את ציי המל"טים באוויר ויוצרות "בנק מטרות" מתמשך. צה"ל: "הטכנולוגיה - כלי עזר שלא מחליפה שיקול דעת אנושי" (בארץ)

כיכר השבת
14:55

כינוס ענק בחסידות ויז'ניץ למחוייבי גיוס; האדמו"ר מסטריקוב ועו"ד ישאו דברים

בחסידות ויז'ניץ נערכים לכינוס במוצאי שבת המיועד לצעירים בני 17 עד 30, במטרה להתאגד נגד גזירת הגיוס. הכינוס ממשיך את הקו שהותווה לפני כחצי שנה, עם הוראות קפדניות כיצד להתנהל בלשכות הגיוס ומול נציגי צה"ל (חסידים)

חיים רוזנבוים
14:50

דרמת המינויים נפתרה: לוין הגיע להסכמה עם הועדה לבחירת שופטים

פחות משבוע לאחר פסק הדין של בג"ץ, שר המשפטים והמערכת הגיעו לעמק השווה: רשימת המועמדים פורסמה ברשומות ותרחיש אי-הציות ירד מהשולחן. השמות שפורסמו הם כאלו שלוין הסכים להם מלכתחילה (משפט)

משה כהן
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