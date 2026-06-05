נשיא לבנון ג'וזף עון תקף בחריפות את חזבאללה בראיון לרשת CNN. עון פנה למזכ"ל חזבאללה נעים קאסם: "העם הלבנוני אינו העם שלך. אינך מייצג את העם הלבנוני. העם הלבנוני מאס במלחמה בין ישראל לחזבאללה". עון הוסיף כי "איראן מחזיקה בלבנון כקלף מיקוח" וכי "האיבה בין ישראל ללבנון צריכה להסתיים, לתמיד, לנצח". עון לא שלל מפגש עם ראש הממשלה נתניהו, אך ציין שזה לא יקרה לפני שיושג הסכם לסיום המלחמה.

קובי אטינגר