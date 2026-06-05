אישה בת 54 נפצעה קשה במהלך רכיבה על אופנוע בכביש 4 סמוך למחלף השבעה. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 17:49. צוותי מד"א מעניקים לה טיפול רפואי ומפנים אותה לבית החולים שיבא תל השומר במצב קשה עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
אירלנד החליטה לאסור על שני השרים בן גביר וסמוטריץ' להיכנס לשטחה.קובי אטינגר
אתמול נפצע קצין לוחם באורח קשה כתוצאה מפגיעת מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון. הבוקר, באירוע נפרד, נפצע קצין לוחם באורח קשה וקצין נוסף באורח קל במהלך היתקלות עם מחבלים באזור. שלושת הפצועים פונו לבתי חולים לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.ב. ניסני
צה"ל מסר כי אתמול נפצע קצין באורח קשה כתוצאה מפגיעת מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון. הבוקר, באירוע נפרד, נפצעו שני קצינים במהלך היתקלות עם מחבלים בדרום לבנון - אחד באורח קשה והשני באורח קל. הפצועים פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.כיכר השבת
רוכב טרקטורון בן 21 נפצע בינוני בתאונה עצמית בשטח פתוח מקביל לכביש 40 בצומת הכניסה לקריית גת. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
ילד בן 3 נפגע הצהריים (15:12) מטרקטורון בשדרות הרצל באופקים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלת ראש.קובי רוזן
בעקבות ההתפרעויות האלימות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נעם סולברג, פרסמה אסתר חיות גילוי דעת יוצא דופן. לדבריה, הקריאות לפעול נגד שופטים ואנשי אכיפת החוק מהוות פגיעה בשלטון החוק ומסכנות את המדינה מבפנים (חדשות)דוד הכהן
בית הדין בטבריה מכר לגוי את מחלתו של המקובל רבי דב קוק, כפי הסגולה הידועה המובאת בספרים קדמוניים | למקובל הוסיפו את השם 'חזקיהו', כסגולה לרפואה (חרדים)חיים רוזנבוים
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