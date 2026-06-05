רוכבת אופנוע בת 54 נפצעה קשה בתאונה בכביש 4 ליד מחלף השבעה

ראש ממשלת לבנון נואף סלאם תקף את איראן וקרא לה "לרחם על דרום לבנון ולהפסיק להתייחס אליו ולתושביו כקלף מיקוח לשיפור תנאיה במשא ומתן". סלאם הוסיף: "הצלחנו להגיע להסכם להפסקת אש, אך הופתענו לגלות שמשמרות המהפכה האיראניים היו הראשונים שהתנגדו לו".

קובי אטינגר