טיסה אזרחית ראשונה נחתה בשדה תעופה בצפון לבנון

צה"ל דיווח כי זוהו שיגורים של טילי קרקע-אוויר לעבר כלי טיס של חיל האוויר, ובשל כך הופעלו התרעות במספר ישובים בצפון הארץ. האירוע הסתיים ללא נפגעים או נזק למטוסים. התרעות הופעלו על פי מדיניות.ב. ניסני
פיקוד העורף מדווח על אזעקות באזור קו העימות ובתל חי בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן.ב. ניסני
לוחמי סיירת גבעתי חיסלו שני מחבלים שהיו מעורבים בהיתקלות מוקדם יותר היום במרחב זוטר א-שרקיה שבדרום לבנון. בהיתקלות המקורית נפצע קצין צה"ל באורח קשה ומפקד סיירת גבעתי באורח קל. מיד לאחר מכן פתחו הכוחות בסריקות במרחב, איתרו וחיסלו את שני המחבלים. במקביל תקפו הכוחות תשתיות טרור נוספות באזור.ב. ניסני
אישה בת 54 נפצעה קשה במהלך רכיבה על אופנוע בכביש 4 סמוך למחלף השבעה. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 17:49. צוותי מד"א מעניקים לה טיפול רפואי ומפנים אותה לבית החולים שיבא תל השומר במצב קשה עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
אירלנד החליטה לאסור על שני השרים בן גביר וסמוטריץ' להיכנס לשטחה.קובי אטינגר
אתמול נפצע קצין לוחם באורח קשה כתוצאה מפגיעת מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון. הבוקר, באירוע נפרד, נפצע קצין לוחם באורח קשה וקצין נוסף באורח קל במהלך היתקלות עם מחבלים באזור. שלושת הפצועים פונו לבתי חולים לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.ב. ניסני
צה"ל מסר כי אתמול נפצע קצין באורח קשה כתוצאה מפגיעת מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון. הבוקר, באירוע נפרד, נפצעו שני קצינים במהלך היתקלות עם מחבלים בדרום לבנון - אחד באורח קשה והשני באורח קל. הפצועים פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.כיכר השבת
ראש ממשלת לבנון נואף סלאם תקף את איראן וקרא לה "לרחם על דרום לבנון ולהפסיק להתייחס אליו ולתושביו כקלף מיקוח לשיפור תנאיה במשא ומתן". סלאם הוסיף: "הצלחנו להגיע להסכם להפסקת אש, אך הופתענו לגלות שמשמרות המהפכה האיראניים היו הראשונים שהתנגדו לו".קובי אטינגר
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ