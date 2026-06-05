כיכר השבת
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אזעקות בקו העימות ובתל חי בעקבות ירי רקטות

פיקוד העורף מדווח על אזעקות באזור קו העימות ובתל חי בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן.

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מבזקים נוספים

22:38

צה"ל: טילי קרקע-אוויר שוגרו לעבר מטוסים בצפון - אין נפגעים

צה"ל דיווח כי זוהו שיגורים של טילי קרקע-אוויר לעבר כלי טיס של חיל האוויר, ובשל כך הופעלו התרעות במספר ישובים בצפון הארץ. האירוע הסתיים ללא נפגעים או נזק למטוסים. התרעות הופעלו על פי מדיניות.

ב. ניסני
22:01

טיסה אזרחית ראשונה נחתה בשדה תעופה בצפון לבנון

טיסה אזרחית ראשונה נחתה היום בשדה התעופה רנה מעווצ' בקליעאת שבצפון לבנון. מתנגדי חזבאללה חוגגים את פתיחת שדה התעופה, שכן בניגוד לשדה התעופה רפיק אלחרירי בדאחיה של ביירות, חזבאללה לא הצליח לשתול את אנשיו בכוחות הביטחון של השדה. פתיחת השדה נתפסת כשחרור מהשפעת חזבאללה עבור לבנונים רבים.

קובי אטינגר
21:24

סיירת גבעתי חיסלה שני מחבלים שהיו מעורבים בהיתקלות הבוקר בלבנון

לוחמי סיירת גבעתי חיסלו שני מחבלים שהיו מעורבים בהיתקלות מוקדם יותר היום במרחב זוטר א-שרקיה שבדרום לבנון. בהיתקלות המקורית נפצע קצין צה"ל באורח קשה ומפקד סיירת גבעתי באורח קל. מיד לאחר מכן פתחו הכוחות בסריקות במרחב, איתרו וחיסלו את שני המחבלים. במקביל תקפו הכוחות תשתיות טרור נוספות באזור.

ב. ניסני
18:28

רוכבת אופנוע בת 54 נפצעה קשה בתאונה בכביש 4 ליד מחלף השבעה

אישה בת 54 נפצעה קשה במהלך רכיבה על אופנוע בכביש 4 סמוך למחלף השבעה. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 17:49. צוותי מד"א מעניקים לה טיפול רפואי ומפנים אותה לבית החולים שיבא תל השומר במצב קשה עם חבלה רב מערכתית.

קובי רוזן
18:28

אירלנד אוסרת על בן גביר וסמוטריץ' להיכנס לשטחה

אירלנד החליטה לאסור על שני השרים בן גביר וסמוטריץ' להיכנס לשטחה.

קובי אטינגר
17:38

שלושה קצינים נפצעו בשני אירועים נפרדים בדרום לבנון

אתמול נפצע קצין לוחם באורח קשה כתוצאה מפגיעת מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון. הבוקר, באירוע נפרד, נפצע קצין לוחם באורח קשה וקצין נוסף באורח קל במהלך היתקלות עם מחבלים באזור. שלושת הפצועים פונו לבתי חולים לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.

ב. ניסני
17:38

צה"ל: 3 קצינים נפצעו בשני אירועים נפרדים בדרום לבנון

צה"ל מסר כי אתמול נפצע קצין באורח קשה כתוצאה מפגיעת מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון. הבוקר, באירוע נפרד, נפצעו שני קצינים במהלך היתקלות עם מחבלים בדרום לבנון - אחד באורח קשה והשני באורח קל. הפצועים פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.

כיכר השבת
17:22

ראש ממשלת לבנון תוקף את איראן: "תפסיקו להשתמש בדרום כקלף מיקוח"

ראש ממשלת לבנון נואף סלאם תקף את איראן וקרא לה "לרחם על דרום לבנון ולהפסיק להתייחס אליו ולתושביו כקלף מיקוח לשיפור תנאיה במשא ומתן". סלאם הוסיף: "הצלחנו להגיע להסכם להפסקת אש, אך הופתענו לגלות שמשמרות המהפכה האיראניים היו הראשונים שהתנגדו לו".

קובי אטינגר
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