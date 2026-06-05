צה"ל: טילי קרקע-אוויר שוגרו לעבר מטוסים בצפון - אין נפגעים

טיסה אזרחית ראשונה נחתה היום בשדה התעופה רנה מעווצ' בקליעאת שבצפון לבנון. מתנגדי חזבאללה חוגגים את פתיחת שדה התעופה, שכן בניגוד לשדה התעופה רפיק אלחרירי בדאחיה של ביירות, חזבאללה לא הצליח לשתול את אנשיו בכוחות הביטחון של השדה. פתיחת השדה נתפסת כשחרור מהשפעת חזבאללה עבור לבנונים רבים.

קובי אטינגר