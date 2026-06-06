התרעות במרחב זרעית על חדירת כלי טיס עוין

צה"ל דיווח כי זוהו שיגורים של טילי קרקע-אוויר לעבר כלי טיס של חיל האוויר, ובשל כך הופעלו התרעות במספר ישובים בצפון הארץ. האירוע הסתיים ללא נפגעים או נזק למטוסים. התרעות הופעלו על פי מדיניות.

ב. ניסני