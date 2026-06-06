התרעות במרחב זרעית על חדירת כלי טיס עוין

צבא לבנון הודיע כי מספר חיילים, ביניהם קצין, נהרגו הבוקר בתקיפה ישראלית על רכב צבאי בכביש אלח'רדלי-נבטיה. לפי רשת אלג'זירה, הקצין שנהרג הוא בדרגת עמיד, המקבילה לדרגת תא"ל.קובי אטינגר
פיקוד העורף הוציא הנחיה להתקרב למרחב מוגן באזור קו העימות לאחר שזוהה שיגור מלבנון. ההנחיה פורסמה ב-23:45 ליישובים כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, ע'ג'ר, קריית שמונה ותל חי. התושבים נדרשו להתקרב למרחב מוגן מיד, שכן התרעות עלולות להתקבל בתוך זמן קצר.ב. ניסני
במהלך פעילות מבצעית בחברון היום, לוחם צה"ל ירה לעבר רכב שלדבריו האיץ לכיוון הכוחות. כתוצאה מהירי נפצעו שלושה פלסטינים שפונו לטיפול רפואי. מתחקור ראשוני של צה"ל עולה כי מדובר בבלתי מעורבים. האירוע מתוחקר וממצאיו יועברו לבחינת הגורמים המוסמכים. צה"ל הביע צער על הפגיעה.ב. ניסני
צה"ל דיווח כי זוהו שיגורים של טילי קרקע-אוויר לעבר כלי טיס של חיל האוויר, ובשל כך הופעלו התרעות במספר ישובים בצפון הארץ. האירוע הסתיים ללא נפגעים או נזק למטוסים. התרעות הופעלו על פי מדיניות.ב. ניסני
פיקוד העורף מדווח על אזעקות באזור קו העימות ובתל חי בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן.ב. ניסני
טיסה אזרחית ראשונה נחתה היום בשדה התעופה רנה מעווצ' בקליעאת שבצפון לבנון. מתנגדי חזבאללה חוגגים את פתיחת שדה התעופה, שכן בניגוד לשדה התעופה רפיק אלחרירי בדאחיה של ביירות, חזבאללה לא הצליח לשתול את אנשיו בכוחות הביטחון של השדה. פתיחת השדה נתפסת כשחרור מהשפעת חזבאללה עבור לבנונים רבים.קובי אטינגר
לוחמי סיירת גבעתי חיסלו שני מחבלים שהיו מעורבים בהיתקלות מוקדם יותר היום במרחב זוטר א-שרקיה שבדרום לבנון. בהיתקלות המקורית נפצע קצין צה"ל באורח קשה ומפקד סיירת גבעתי באורח קל. מיד לאחר מכן פתחו הכוחות בסריקות במרחב, איתרו וחיסלו את שני המחבלים. במקביל תקפו הכוחות תשתיות טרור נוספות באזור.ב. ניסני
אישה בת 54 נפצעה קשה במהלך רכיבה על אופנוע בכביש 4 סמוך למחלף השבעה. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 17:49. צוותי מד"א מעניקים לה טיפול רפואי ומפנים אותה לבית החולים שיבא תל השומר במצב קשה עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
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