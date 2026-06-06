כיכר השבת
מבזקכיכר השבת

צבא לבנון: קצין וחיילים נהרגו בתקיפה ישראלית על רכב צבאי

צבא לבנון הודיע כי מספר חיילים, ביניהם קצין, נהרגו הבוקר בתקיפה ישראלית על רכב צבאי בכביש אלח'רדלי-נבטיה. לפי רשת אלג'זירה, הקצין שנהרג הוא בדרגת עמיד, המקבילה לדרגת תא"ל.

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

11:09

דיווח: 6 הרוגים ו-4 פצועים בתקיפות צה"ל בסכסכיה שבלבנון

מקורות לבנוניים לא רשמיים מדווחים על 6 הרוגים ו-4 פצועים ב-3 תקיפות של צה"ל באזור סכסכיה, בין צור לצידון על קו החוף. לפי הדיווחים, הותקף מבנה מאוכלס. מטוסי קרב של צה"ל תוקפים כעת באזור.

קובי אטינגר
08:30

התרעות במרחב זרעית על חדירת כלי טיס עוין

צה"ל הפעיל התרעות במרחב זרעית בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

ב. ניסני
00:03

איום חדש מלבנון - הנחיה להתקרב למרחב מוגן בקו העימות

פיקוד העורף הוציא הנחיה להתקרב למרחב מוגן באזור קו העימות לאחר שזוהה שיגור מלבנון. ההנחיה פורסמה ב-23:45 ליישובים כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, ע'ג'ר, קריית שמונה ותל חי. התושבים נדרשו להתקרב למרחב מוגן מיד, שכן התרעות עלולות להתקבל בתוך זמן קצר.

ב. ניסני
00:03

צה"ל: שלושה פלסטינים נפצעו מירי בחברון - מתחקור עולה שהם בלתי מעורבים

במהלך פעילות מבצעית בחברון היום, לוחם צה"ל ירה לעבר רכב שלדבריו האיץ לכיוון הכוחות. כתוצאה מהירי נפצעו שלושה פלסטינים שפונו לטיפול רפואי. מתחקור ראשוני של צה"ל עולה כי מדובר בבלתי מעורבים. האירוע מתוחקר וממצאיו יועברו לבחינת הגורמים המוסמכים. צה"ל הביע צער על הפגיעה.

ב. ניסני
22:38

צה"ל: טילי קרקע-אוויר שוגרו לעבר מטוסים בצפון - אין נפגעים

צה"ל דיווח כי זוהו שיגורים של טילי קרקע-אוויר לעבר כלי טיס של חיל האוויר, ובשל כך הופעלו התרעות במספר ישובים בצפון הארץ. האירוע הסתיים ללא נפגעים או נזק למטוסים. התרעות הופעלו על פי מדיניות.

ב. ניסני
22:22

אזעקות בקו העימות ובתל חי בעקבות ירי רקטות

פיקוד העורף מדווח על אזעקות באזור קו העימות ובתל חי בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן.

ב. ניסני
22:01

טיסה אזרחית ראשונה נחתה בשדה תעופה בצפון לבנון

טיסה אזרחית ראשונה נחתה היום בשדה התעופה רנה מעווצ' בקליעאת שבצפון לבנון. מתנגדי חזבאללה חוגגים את פתיחת שדה התעופה, שכן בניגוד לשדה התעופה רפיק אלחרירי בדאחיה של ביירות, חזבאללה לא הצליח לשתול את אנשיו בכוחות הביטחון של השדה. פתיחת השדה נתפסת כשחרור מהשפעת חזבאללה עבור לבנונים רבים.

קובי אטינגר
21:24

סיירת גבעתי חיסלה שני מחבלים שהיו מעורבים בהיתקלות הבוקר בלבנון

לוחמי סיירת גבעתי חיסלו שני מחבלים שהיו מעורבים בהיתקלות מוקדם יותר היום במרחב זוטר א-שרקיה שבדרום לבנון. בהיתקלות המקורית נפצע קצין צה"ל באורח קשה ומפקד סיירת גבעתי באורח קל. מיד לאחר מכן פתחו הכוחות בסריקות במרחב, איתרו וחיסלו את שני המחבלים. במקביל תקפו הכוחות תשתיות טרור נוספות באזור.

ב. ניסני
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר