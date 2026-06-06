צה"ל: תקפנו רכב חשוד שנע במרחב לחימה פעיל — האירוע מתוחקר

צה"ל תקף היום רכב שנע באופן חשוד לעבר כוחותיו בסמוך לכפר תיבנית בלבנון. הרכב נסע במרחב לחימה פעיל ומפונה, והתקבלה התרעה על ירי לעבר כוחות צה"ל באזור. מבדיקה ראשונית עולה כי ברכב שהו שני קצינים וחייל של צבא לבנון. צה"ל מתחקר את האירוע ומדגיש כי מדובר במרחב לחימה הדורש תיאום תנועה. "כוחות צה"ל פועלים נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון" נמסר.

ב. ניסני