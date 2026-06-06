צה"ל: תקפנו רכב חשוד שנע במרחב לחימה פעיל — האירוע מתוחקר

פיקוד העורף הפעיל אזעקות באזור קו העימות ביישובי אבן מנחם ושומרה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.ב. ניסני
צה"ל תקף היום רכב שנע באופן חשוד לעבר כוחותיו בסמוך לכפר תיבנית בלבנון. הרכב נסע במרחב לחימה פעיל ומפונה, והתקבלה התרעה על ירי לעבר כוחות צה"ל באזור. מבדיקה ראשונית עולה כי ברכב שהו שני קצינים וחייל של צבא לבנון. צה"ל מתחקר את האירוע ומדגיש כי מדובר במרחב לחימה הדורש תיאום תנועה. "כוחות צה"ל פועלים נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון" נמסר.ב. ניסני
מקורות לבנוניים לא רשמיים מדווחים על 6 הרוגים ו-4 פצועים ב-3 תקיפות של צה"ל באזור סכסכיה, בין צור לצידון על קו החוף. לפי הדיווחים, הותקף מבנה מאוכלס. מטוסי קרב של צה"ל תוקפים כעת באזור.קובי אטינגר
צבא לבנון הודיע כי מספר חיילים, ביניהם קצין, נהרגו הבוקר בתקיפה ישראלית על רכב צבאי בכביש אלח'רדלי-נבטיה. לפי רשת אלג'זירה, הקצין שנהרג הוא בדרגת עמיד, המקבילה לדרגת תא"ל.קובי אטינגר
צה"ל הפעיל התרעות במרחב זרעית בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
פיקוד העורף הוציא הנחיה להתקרב למרחב מוגן באזור קו העימות לאחר שזוהה שיגור מלבנון. ההנחיה פורסמה ב-23:45 ליישובים כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, ע'ג'ר, קריית שמונה ותל חי. התושבים נדרשו להתקרב למרחב מוגן מיד, שכן התרעות עלולות להתקבל בתוך זמן קצר.ב. ניסני
במהלך פעילות מבצעית בחברון היום, לוחם צה"ל ירה לעבר רכב שלדבריו האיץ לכיוון הכוחות. כתוצאה מהירי נפצעו שלושה פלסטינים שפונו לטיפול רפואי. מתחקור ראשוני של צה"ל עולה כי מדובר בבלתי מעורבים. האירוע מתוחקר וממצאיו יועברו לבחינת הגורמים המוסמכים. צה"ל הביע צער על הפגיעה.ב. ניסני
צה"ל דיווח כי זוהו שיגורים של טילי קרקע-אוויר לעבר כלי טיס של חיל האוויר, ובשל כך הופעלו התרעות במספר ישובים בצפון הארץ. האירוע הסתיים ללא נפגעים או נזק למטוסים. התרעות הופעלו על פי מדיניות.ב. ניסני
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