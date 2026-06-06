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אזעקות בשומרה ואבן מנחם בעקבות חדירת כלי טיס עוין

פיקוד העורף הפעיל אזעקות באזור קו העימות ביישובי אבן מנחם ושומרה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.

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מבזקים נוספים

12:45

צה"ל: תקפנו רכב חשוד שנע במרחב לחימה פעיל — האירוע מתוחקר

דובר צה"ל מסר כי מוקדם יותר היום זוהה רכב שנע באופן חשוד לעבר כוחות צה"ל בסמוך לכפר תיבנית בלבנון. הרכב נסע במרחב לחימה פעיל ומפונה, והתקבלה התרעה על ירי לעבר כוחות צה"ל באזור. לאחר הזיהוי ובעקבות הסכנה לכוחות, הותקף הרכב. מבדיקה ראשונית עולה כי ברכב שהו שני קצינים וחייל של צבא לבנון. צה"ל מתחקר את האירוע ומדגיש כי מדובר במרחב לחימה שדורש תיאום תנועה. "כוחות צה"ל פועלים נגד חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון" נמסר.

קובי אטינגר
12:40

צה"ל תקף רכב בלבנון שבו היו קצינים וחייל של צבא לבנון

צה"ל תקף היום רכב שנע באופן חשוד לעבר כוחותיו בסמוך לכפר תיבנית בלבנון. הרכב נסע במרחב לחימה פעיל ומפונה, והתקבלה התרעה על ירי לעבר כוחות צה"ל באזור. מבדיקה ראשונית עולה כי ברכב שהו שני קצינים וחייל של צבא לבנון. צה"ל מתחקר את האירוע ומדגיש כי מדובר במרחב לחימה הדורש תיאום תנועה. "כוחות צה"ל פועלים נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון" נמסר.

ב. ניסני
11:09

דיווח: 6 הרוגים ו-4 פצועים בתקיפות צה"ל בסכסכיה שבלבנון

מקורות לבנוניים לא רשמיים מדווחים על 6 הרוגים ו-4 פצועים ב-3 תקיפות של צה"ל באזור סכסכיה, בין צור לצידון על קו החוף. לפי הדיווחים, הותקף מבנה מאוכלס. מטוסי קרב של צה"ל תוקפים כעת באזור.

קובי אטינגר
09:42

צבא לבנון: קצין וחיילים נהרגו בתקיפה ישראלית על רכב צבאי

צבא לבנון הודיע כי מספר חיילים, ביניהם קצין, נהרגו הבוקר בתקיפה ישראלית על רכב צבאי בכביש אלח'רדלי-נבטיה. לפי רשת אלג'זירה, הקצין שנהרג הוא בדרגת עמיד, המקבילה לדרגת תא"ל.

קובי אטינגר
08:30

התרעות במרחב זרעית על חדירת כלי טיס עוין

צה"ל הפעיל התרעות במרחב זרעית בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

ב. ניסני
00:03

איום חדש מלבנון - הנחיה להתקרב למרחב מוגן בקו העימות

פיקוד העורף הוציא הנחיה להתקרב למרחב מוגן באזור קו העימות לאחר שזוהה שיגור מלבנון. ההנחיה פורסמה ב-23:45 ליישובים כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, ע'ג'ר, קריית שמונה ותל חי. התושבים נדרשו להתקרב למרחב מוגן מיד, שכן התרעות עלולות להתקבל בתוך זמן קצר.

ב. ניסני
00:03

צה"ל: שלושה פלסטינים נפצעו מירי בחברון - מתחקור עולה שהם בלתי מעורבים

במהלך פעילות מבצעית בחברון היום, לוחם צה"ל ירה לעבר רכב שלדבריו האיץ לכיוון הכוחות. כתוצאה מהירי נפצעו שלושה פלסטינים שפונו לטיפול רפואי. מתחקור ראשוני של צה"ל עולה כי מדובר בבלתי מעורבים. האירוע מתוחקר וממצאיו יועברו לבחינת הגורמים המוסמכים. צה"ל הביע צער על הפגיעה.

ב. ניסני
22:38

צה"ל: טילי קרקע-אוויר שוגרו לעבר מטוסים בצפון - אין נפגעים

צה"ל דיווח כי זוהו שיגורים של טילי קרקע-אוויר לעבר כלי טיס של חיל האוויר, ובשל כך הופעלו התרעות במספר ישובים בצפון הארץ. האירוע הסתיים ללא נפגעים או נזק למטוסים. התרעות הופעלו על פי מדיניות.

ב. ניסני
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