דובר צה"ל מסר כי מוקדם יותר היום זוהה רכב שנע באופן חשוד לעבר כוחות צה"ל בסמוך לכפר תיבנית בלבנון. הרכב נסע במרחב לחימה פעיל ומפונה, והתקבלה התרעה על ירי לעבר כוחות צה"ל באזור. לאחר הזיהוי ובעקבות הסכנה לכוחות, הותקף הרכב. מבדיקה ראשונית עולה כי ברכב שהו שני קצינים וחייל של צבא לבנון. צה"ל מתחקר את האירוע ומדגיש כי מדובר במרחב לחימה שדורש תיאום תנועה. "כוחות צה"ל פועלים נגד חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון" נמסר.

קובי אטינגר