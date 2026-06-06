דיווח: 6 הרוגים ו-15 פצועים בתקיפה ישראלית על אוהל במערב עזה

כוחות צה"ל ומג"ב קפצו היום למספר מוקדים בחווארה שבשומרון בעקבות חשד לגניבת צאן של אזרחים ישראלים. התפתחו חיכוכים אלימים בין אזרחים ישראלים לפלסטינים שכללו יידוי אבנים ושימוש באלות. מספר פלסטינים נפצעו. הכוחות פיזרו את ההתקהלויות באמצעים לפיזור הפגנות. בנוסף, צה"ל מתחקר תיעוד בו חייל נהג באלימות כלפי פלסטיני. "הפעולות הנראות בסרטון חמורות ואינן עולות בקנה אחד עם ערכי צה"ל" נמסר. החייל יטופל משמעתית עם הימצאו.ב. ניסני
שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' אמר בטקס לציון 82 שנה לפלישה לנורמנדי בצרפת כי כיום חופים אחרים באירופה נתונים לפלישה מצד אידאולוגיות מסוכנות. הגסת' ציין כי בספרד, איטליה, יוון ובולגריה מגיעות סירות מהגרים ושאל: "מתי בירות אירופה יעשו משהו כדי להתמודד עם הפלישה הזאת? או שכבר מאוחר מדי?"קובי אטינגר
פיקוד העורף הפעיל אזעקות באזור קו העימות ביישובי אבן מנחם ושומרה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.ב. ניסני
דובר צה"ל מסר כי מוקדם יותר היום זוהה רכב שנע באופן חשוד לעבר כוחות צה"ל בסמוך לכפר תיבנית בלבנון. הרכב נסע במרחב לחימה פעיל ומפונה, והתקבלה התרעה על ירי לעבר כוחות צה"ל באזור. לאחר הזיהוי ובעקבות הסכנה לכוחות, הותקף הרכב. מבדיקה ראשונית עולה כי ברכב שהו שני קצינים וחייל של צבא לבנון. צה"ל מתחקר את האירוע ומדגיש כי מדובר במרחב לחימה שדורש תיאום תנועה. "כוחות צה"ל פועלים נגד חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון" נמסר.קובי אטינגר
צה"ל תקף היום רכב שנע באופן חשוד לעבר כוחותיו בסמוך לכפר תיבנית בלבנון. הרכב נסע במרחב לחימה פעיל ומפונה, והתקבלה התרעה על ירי לעבר כוחות צה"ל באזור. מבדיקה ראשונית עולה כי ברכב שהו שני קצינים וחייל של צבא לבנון. צה"ל מתחקר את האירוע ומדגיש כי מדובר במרחב לחימה הדורש תיאום תנועה. "כוחות צה"ל פועלים נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון" נמסר.ב. ניסני
מקורות לבנוניים לא רשמיים מדווחים על 6 הרוגים ו-4 פצועים ב-3 תקיפות של צה"ל באזור סכסכיה, בין צור לצידון על קו החוף. לפי הדיווחים, הותקף מבנה מאוכלס. מטוסי קרב של צה"ל תוקפים כעת באזור.קובי אטינגר
צבא לבנון הודיע כי מספר חיילים, ביניהם קצין, נהרגו הבוקר בתקיפה ישראלית על רכב צבאי בכביש אלח'רדלי-נבטיה. לפי רשת אלג'זירה, הקצין שנהרג הוא בדרגת עמיד, המקבילה לדרגת תא"ל.קובי אטינגר
צה"ל הפעיל התרעות במרחב זרעית בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
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