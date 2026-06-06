איזנקוט: אעדיף בחירות חדשות על חוק גיוס מזויף

ישראל ריגלה אחרי בכירים אמריקנים המעורבים בשיחות המשא ומתן עם איראן, כולל עם סטיב וויטקוף, שליחו של הנשיא טראמפ, כך עולה מדיווח ב'ניו יורק טיימס' | במקביל לחילופי אש נמשכים במפרץ, איראן דורשת הפשרה של מיליארדי דולרים במזומן במעמד חתימת ההסכם (חדשות)ישראל גראדווהל
צה"ל תקף במהלך סוף השבוע כ-150 תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון. התקיפות כללו מחסני אמצעי לחימה, מפקדות, משגרים ותשתיות נוספות. התשתיות שהותקפו שימשו את מחבלי הארגון לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.ב. ניסני
מקורות פלסטיניים מדווחים כי 6 בני אדם נהרגו ו-15 נוספים נפצעו בתקיפת כטב"ם ישראלי על אוהל של משפחת קדום באזור אלג'ואזאת במערב העיר עזה.קובי אטינגר
כוחות צה"ל ומג"ב קפצו היום למספר מוקדים בחווארה שבשומרון בעקבות חשד לגניבת צאן של אזרחים ישראלים. התפתחו חיכוכים אלימים בין אזרחים ישראלים לפלסטינים שכללו יידוי אבנים ושימוש באלות. מספר פלסטינים נפצעו. הכוחות פיזרו את ההתקהלויות באמצעים לפיזור הפגנות. בנוסף, צה"ל מתחקר תיעוד בו חייל נהג באלימות כלפי פלסטיני. "הפעולות הנראות בסרטון חמורות ואינן עולות בקנה אחד עם ערכי צה"ל" נמסר. החייל יטופל משמעתית עם הימצאו.ב. ניסני
שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' אמר בטקס לציון 82 שנה לפלישה לנורמנדי בצרפת כי כיום חופים אחרים באירופה נתונים לפלישה מצד אידאולוגיות מסוכנות. הגסת' ציין כי בספרד, איטליה, יוון ובולגריה מגיעות סירות מהגרים ושאל: "מתי בירות אירופה יעשו משהו כדי להתמודד עם הפלישה הזאת? או שכבר מאוחר מדי?"קובי אטינגר
פיקוד העורף הפעיל אזעקות באזור קו העימות ביישובי אבן מנחם ושומרה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.ב. ניסני
דובר צה"ל מסר כי מוקדם יותר היום זוהה רכב שנע באופן חשוד לעבר כוחות צה"ל בסמוך לכפר תיבנית בלבנון. הרכב נסע במרחב לחימה פעיל ומפונה, והתקבלה התרעה על ירי לעבר כוחות צה"ל באזור. לאחר הזיהוי ובעקבות הסכנה לכוחות, הותקף הרכב. מבדיקה ראשונית עולה כי ברכב שהו שני קצינים וחייל של צבא לבנון. צה"ל מתחקר את האירוע ומדגיש כי מדובר במרחב לחימה שדורש תיאום תנועה. "כוחות צה"ל פועלים נגד חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון" נמסר.קובי אטינגר
צה"ל תקף היום רכב שנע באופן חשוד לעבר כוחותיו בסמוך לכפר תיבנית בלבנון. הרכב נסע במרחב לחימה פעיל ומפונה, והתקבלה התרעה על ירי לעבר כוחות צה"ל באזור. מבדיקה ראשונית עולה כי ברכב שהו שני קצינים וחייל של צבא לבנון. צה"ל מתחקר את האירוע ומדגיש כי מדובר במרחב לחימה הדורש תיאום תנועה. "כוחות צה"ל פועלים נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון" נמסר.ב. ניסני
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