כיכר השבת
מבזק"בלתי נשלטת"

דיווח: ישראל ריגלה אחרי ויטקוף; המוסד נתפס שותל מכשירי האזנה לשירות החשאי  

ישראל ריגלה אחרי בכירים אמריקנים, בדגש על שליחו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף, כך עולה מדיווח ב'ניו יורק טיימס' | ישראל ריגלה אחר בכירים כדי להבין מהי עמדת ארה"ב במשא ומתן עם האיראנים, כך לפי ממצאים שהעלה הפנטגון | באחד המקרים, נתפסו 'על חם' קצינים ישראלים כשהם שותלים מכשיר האזנה לשירות החשאי (חדשות) 

איש השירות החשאי | צילום: צילום: shutterstock
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