גבר בן 33 נפצע בינוני מפציעות חודרות ליד מחלף עומר

במהלך התוכנית "כיפות שחורות" התפתח עימות בין ח"כ נאור שירי (יש עתיד) לרב ישראל טרופר דובר הפלג | טרופר טען בתוקף לשירי: "אתה יהודי פאנטי, אתה מאמין בצה"ל שלא עזר לך בשביעי באוקטובר" | שירי תקף: אתה מתכחש לכך שאתה נהנה מפירות הציונות | בתגובה טען טרופר לשירי: אתה מאמין שסבא שלך ישב בכלוב ואכל בננות, "אני לחרטות של דרווין לא מאמין" | עימות חריג ומשעשע, צפו ותגיבו | (מתוך התוכנית "כיפות שחורות")

יוסי סרגובסקי