הגזרה מתחממת: תיעוד: כך נראתה הלילה התקיפה האמריקנית באיראן

במהלך התוכנית "כיפות שחורות" התפתח עימות בין ח"כ נאור שירי (יש עתיד) לרב ישראל טרופר דובר הפלג | טרופר טען בתוקף לשירי: "אתה יהודי פאנטי, אתה מאמין בצה"ל שלא עזר לך בשביעי באוקטובר" | שירי תקף: אתה מתכחש לכך שאתה נהנה מפירות הציונות | בתגובה טען טרופר לשירי: אתה מאמין שסבא שלך ישב בכלוב ואכל בננות, "אני לחרטות של דרווין לא מאמין" | עימות חריג ומשעשע, צפו ותגיבו | (מתוך התוכנית "כיפות שחורות")יוסי סרגובסקי
אירוע גניבת כבשים של חווה יהודית על ידי פלסטינים הסלימה בשבת, כאשר אזרחים נכנסו לחווארה כדי לאתר את הגנבים ואת צאנם | צה"ל נכנס כדי למנוע התלקחות, אך לוחם אחד תועד כשהוא מכה פלסטיני באגרופים חזקים לראשו | מצ"ח פתחה בחקירת האירוע (חדשות)דוד הכהן
סרן שחר גמלא ז"ל, בן 24 מנטור, קצין בסיירת אגוז, נפטר הבוקר מפצעיו לאחר שנפצע קשה בקרב בלבנון בלילה שבין חמישי לשישי. המשפחה החליטה לתרום את איבריו. הלוויה תיערך מחר במושב קשת. מועצה אזורית גולן מבקשת לכבד את פרטיות המשפחה.כיכר השבת
ראיון נרחב עם הרב משה גוטמן על הספר שמנער את המגזר החילוני | עורך אתר "סרוגים" מתפוצץ באולפן אבל מתקשה לענות על שאלה פשוטה | האם טישו גורם לסרטן והאם פלפל מכיל רעלנים - תזונאי קליני מגיע להלחיץ | ראיון ראשון מסוגו עם דמות AI אנושית ופינת לפנצ'און שתגרום לכם לבכות מצחוק (דבר השבוע)משה מנס
רשת MTV הלבנונית מדווחת כי צה"ל פתח במתקפה קרקעית לכיוון מיפדון ולכיוון כפר תבנית. לפי הדיווח, המטרה היא להשתלט על רכס עלי א-טאהר הצופה אל העיר נבטיה.קובי אטינגר
בכל יום היה הבעל שם טוב הקדוש טובל בנהר והשלג פצע את רגליו • גוי אחד ראה זאת והניח קש על הדרך, והבעל שם טוב הבטיח לו ברכה משולשת שהתקיימה במלואה | הסיפור המסוגל למוצאי שבת (חסידים)כיכר השבת
הדגל מחנה אפרים קרא לאחיו ואמר לו, אל תתפלא שלא ביקרתי אצלך בפעם הקודמת שהייתי כאן לפני החג, כי השתוקקתי השנה לקבל את התורה בחג שבועות כמו במעמד הר סיני | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)ורד שאלתיאל
גבר בן 33 נפצע הערב (שעה 20:11) בפציעות חודרות בכביש 60 סמוך למחלף עומר. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני. נסיבות האירוע טרם פורסמו.קובי רוזן
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ