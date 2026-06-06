"סבא שלך ישב בכלוב ואכל בננות" • העימות המטורף בין ח"כ מיש עתיד לדובר 'הפלג'

ראיון נרחב עם הרב משה גוטמן על הספר שמנער את המגזר החילוני | עורך אתר "סרוגים" מתפוצץ באולפן אבל מתקשה לענות על שאלה פשוטה | האם טישו גורם לסרטן והאם פלפל מכיל רעלנים - תזונאי קליני מגיע להלחיץ | ראיון ראשון מסוגו עם דמות AI אנושית ופינת לפנצ'און שתגרום לכם לבכות מצחוק (דבר השבוע)

משה מנס