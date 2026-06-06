אזעקות הופעלו באצבע הגליל בשל חשש לחדירת כטב"ם

גנב הסתנן לבר המצווה של בנו של מנחם טוקר וגנב שעון יקר | לאחר פרסום של תיעוד הגניבה הוא החזיר את השעון בטענה מקורית (ברנז'ה)איציק אוחנה
הכדורגלן ירדן שועה מבית"ר ירושלים התחתן עם אור זוארץ, בתו של יו"ר ההתאחדות לכדורגל | הרב דוד יוסף סידר את החופה במלון יוקרתי בתל אביב (ברנז'ה)איציק אוחנה
יו"ר ש"ס אריה דרעי הבהיר בראיון: החרדים לא יפרקו את השותפות עם הימין | בנוסף הסביר את עמדת התנועה בנושא גיוס חרדים לצבא ומדיניות תורתו אומנותו (בארץ)אריה רוזן
צעירה כבת 20 נהרגה בתאונה קטלנית בכביש 90 סמוך לצומת הערבה, לאחר שמשאית התהפכה על רכב פרטי | גבר כבן 30 נפצע קשה בתקרית (בארץ)משה בשן
צעירה בת 20 נהרגה הערב (22:24) בתאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי בכביש 90 סמוך לצומת הערבה. גבר כבן 30 נפצע קשה ונותר לכוד ברכב עם חבלה רב מערכתית. צוותי מד"א קבעו את מותה של הצעירה במקום והעניקו טיפול רפואי לפצוע.קובי רוזן
הופעלו התרעות במרחב מרגליות בעקבות חדירת כלי טיס עוין. צה"ל בודק את הפרטים.ב. ניסני
פיקוד העורף הודיע כי האירוע באזור מרגליות שבקו העימות הסתיים. השוהים במרחבים המוגנים יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.ב. ניסני
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